Главврач поликлиники Кремля рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет

Россиянам объяснили, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет: это абсолютно реально уже сейчас. Об этом 18 декабря заявила в интервью с ТАСС главврач поликлиники № 1 Управления делами президента России Елена Ржевская, пишут "Известия".

«Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже «жареный петух», а когда понимаешь: что-то немножко изменилось», — рассказала Ржевская.

Врач отметила, что среди пациентов поликлиники № 1 продолжительность жизни значительно превышает средние показатели по России. Несколько пациентов уже отметили столетие. Ржевская убеждена, что залог долголетия — это регулярная диспансеризация. Всё зависит от своевременного и точного диагноза. Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.

Ржевская подытожила, что с таким подходом к своему здоровью вполне возможно дожить до 120 лет.

Фото: freepik.com