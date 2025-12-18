Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря полицейским, осуществившим мечты ребят, мероприятие стало для детей настоящим праздничным чудом.
Сотрудники ГУ МВД СО присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.
В регионе системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО
C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами.
Билайн запустил «план б.» с нейросетями в MAX
Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.
Главврач поликлиники Кремля рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
Температура воздуха 19 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
19 декабря в регионе слабый гололед, до +2°С
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.38
0.95
EUR 94.15
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главврач поликлиники Кремля рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет

116
Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.

Россиянам объяснили, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет: это абсолютно реально уже сейчас. Об этом 18 декабря заявила в интервью с ТАСС главврач поликлиники № 1 Управления делами президента России Елена Ржевская, пишут "Известия".

«Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже «жареный петух», а когда понимаешь: что-то немножко изменилось», — рассказала Ржевская.

Врач отметила, что среди пациентов поликлиники № 1 продолжительность жизни значительно превышает средние показатели по России. Несколько пациентов уже отметили столетие. Ржевская убеждена, что залог долголетия — это регулярная диспансеризация. Всё зависит от своевременного и точного диагноза. Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.

Ржевская подытожила, что с таким подходом к своему здоровью вполне возможно дожить до 120 лет.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
18 декабря 2025, 14:37
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения. Здравоохранение
170
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
17 декабря 2025, 18:45
18 декабря в Отрадном состоится день донора
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация. Здравоохранение
451
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
17 декабря 2025, 18:12
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка. Здравоохранение
448
В центре внимания
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
106
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
190
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
214
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
425
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1045
Весь список