В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Министр здравоохранения СО Андрей Орлов исполнит новогоднюю мечту девочки из Чапаевска

204
Руководитель ведомства снял открытку юной жительницы Ксении города Чапаевска, которая попросила на Новый год планшет.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», установленной в здании Правительства Самарской области. Руководитель ведомства снял открытку юной жительницы Ксении города Чапаевска, которая попросила на Новый год планшет.

"В преддверии новогодних праздников в нашем регионе проводятся благотворительные акции, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Призываю всех присоединиться к акции «Елка желаний» и подарить детям, нуждающимся в поддержке, частичку новогоднего волшебства", - подчеркнул руководитель ведомства.

В ближайшее время планшет будет передан Ксении, а министр выразил надежду на то, что подарок принесет девочке много радости и поможет в достижении новых успехов.

Напоминаем, что «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области. Адреса можно посмотреть здесь: vk.cc/cSqsSs.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

