Министр здравоохранения СО Андрей Орлов исполнит новогоднюю мечту девочки из Чапаевска

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», установленной в здании Правительства Самарской области. Руководитель ведомства снял открытку юной жительницы Ксении города Чапаевска, которая попросила на Новый год планшет.



"В преддверии новогодних праздников в нашем регионе проводятся благотворительные акции, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Призываю всех присоединиться к акции «Елка желаний» и подарить детям, нуждающимся в поддержке, частичку новогоднего волшебства", - подчеркнул руководитель ведомства.



В ближайшее время планшет будет передан Ксении, а министр выразил надежду на то, что подарок принесет девочке много радости и поможет в достижении новых успехов.



Напоминаем, что «Елки желаний» установлены во всех городах и районах Самарской области. Адреса можно посмотреть здесь: vk.cc/cSqsSs.

Фото: минздрав СО