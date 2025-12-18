В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала на голову, сложившись пополам

В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал 112.

«Инцидент произошёл прямо на Старом Арбате. Прохожая прогуливалась по столице и хотела заснять на память роботов, но в итоге в кадр попал неприятный казус. К счастью, с пострадавшей всё в порядке. Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт», — сообщает канал.

ЧП прямо в центре столицы случайно попало в кадр. Женщина шла по Новому Арбату, пятилась, чтобы пропустить робота, но внезапно споткнулась о другого, который оказался у нее за спиной. Россиянка кувыркнулась и упала на голову, сложившись пополам.