В СОУНБ  пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города

Вторая половина декабря обещает преподнести самарским ценителям классической и современной авторской музыки много приятных подарков: в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города.

Концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра» (6+). 19 декабря в 18:00

Парадокс Феликса Мендельсона в том, что он, будучи одновременно одним из самых известных в истории музыки композиторов, не так часто привлекает внимание концертных площадок.

Шанс познакомить жителей Самары с музыкальным наследием Мендельсонов предоставляет ансамбль виртуозов-инструменталистов «Samara Camerata» под руководством Марианы Новиковой. Сочинения брата и сестры прозвучат в исполнении скрипачки Валентины Полосиной, виолончелиста Александра Дарвина и двух пианисток – Валентины Яхьяевой и самой Марианы Новиковой.

Концерт Анны Немоляевой «Серебряная россыпь: шедевры российской фортепианной музыки» (6+). 27 декабря в 17:00

В стенах областной научной библиотеки вновь прозвучат волшебные звуки рояля. Своё искусство самарской публике представит виртуозная пианистка из Саратова Анна Немоляева, чьё мастерство было не раз отмечено высокими наградами на престижных всероссийских и международных конкурсах. В исполнении пианистки оживут страницы великих произведений, составляющих гордость русской музыкальной культуры.

Посетители музыкальных вечеров также получат возможность ознакомиться с живописью участников арт-группы «Горынычи» – Виктора Норкина, Анны Щёголевой и Дениса Саунина, выставка работ которых с аншлагом открылась в галерее в конце ноября.

Фото: минкульт СО