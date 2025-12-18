Я нашел ошибку
Главные новости:
Решение прокомментировали представители управляющих компаний и МКД.
Тариф на капремонт в регионе останется ниже среднего по России
Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров: российские абоненты воспользовались этой услугой 617 тысяч раз.
Россияне стали чаще менять операторов связи из-за ограничений интернета
Самарская область давно взаимодействует с Индией. В частности это промышленные предприятия, которые совместно с партнерами реализуют важные проекты.
Губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с Послом Индии Винаем Кумаром
Александр Рожков - воспитанник ГАУ СШ «Чайка, тренер - Анатолий Капустин.
Александр Рожков из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
19 декабря - концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра». 27 декабря в стенах библиотеки прозвучат волшебные звуки рояля.
В СОУНБ  пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города
Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт.
В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала на голову, сложившись пополам
Для восстановления доступа нужен MAX или личное обращение.
Госуслуги будут блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за «подозрительную активность»
Они будут доступны на сайтах университетов, Госуслугах и в мессенджере MAX. Бумажные версии можно оставить по желанию.
ГД приняла закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток
В СОУНБ  пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города

170
19 декабря - концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра». 27 декабря в стенах библиотеки прозвучат волшебные звуки рояля.

Вторая половина декабря обещает преподнести самарским ценителям классической и современной авторской музыки много приятных подарков: в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города.

Концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра» (6+). 19 декабря в 18:00

Парадокс Феликса Мендельсона в том, что он, будучи одновременно одним из самых известных в истории музыки композиторов, не так часто привлекает внимание концертных площадок.

Шанс познакомить жителей Самары с музыкальным наследием Мендельсонов предоставляет ансамбль виртуозов-инструменталистов «Samara Camerata» под руководством Марианы Новиковой. Сочинения брата и сестры прозвучат в исполнении скрипачки Валентины Полосиной, виолончелиста Александра Дарвина и двух пианисток – Валентины Яхьяевой и самой Марианы Новиковой.

Концерт Анны Немоляевой «Серебряная россыпь: шедевры российской фортепианной музыки» (6+). 27 декабря в 17:00

В стенах областной научной библиотеки вновь прозвучат волшебные звуки рояля. Своё искусство самарской публике представит виртуозная пианистка из Саратова Анна Немоляева, чьё мастерство было не раз отмечено высокими наградами на престижных всероссийских и международных конкурсах. В исполнении пианистки оживут страницы великих произведений, составляющих гордость русской музыкальной культуры.

Посетители музыкальных вечеров также получат возможность ознакомиться с живописью участников арт-группы «Горынычи» – Виктора Норкина, Анны Щёголевой и Дениса Саунина, выставка работ которых с аншлагом открылась в галерее в конце ноября.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

