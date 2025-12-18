Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области

Уважаемые сотрудники органов ЗАГС!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем образования органов ЗАГС России!

Вы становитесь свидетелями всех важнейших событий в жизни каждого гражданина. Ведете летопись поколений, вносите заметный вклад в сохранение и преумножение традиционных семейных ценностей, которые являются основой нашей страны.

За более чем вековую историю служба ЗАГС обрела значительный опыт и продолжает из года в год совершенствоваться. Сегодня она оказывает широкий спектр услуг, в том числе в цифровом формате, что делает жизнь наших граждан удобнее и проще.

Особо отмечу ваш высокий профессионализм, искреннюю преданность делу и чуткое отношение к людям.

От всего сердца благодарю вас за честный труд, добрые традиции, передаваемые из поколения в поколение, поддержку нравственных ориентиров, имеющих большое значение для будущего нашей Родины.

Желаю вам успехов в работе, здоровья, оптимизма и благополучия!

Губернатор

Самарской области В.А.Федорищев