С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года

181
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.

В Министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.

Заседание открыл председатель Общественного совета, генеральный директор АО «Авиаагрегат» Денис Гараев. Основной доклад об итогах года представил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В своем выступлении глава ведомства отметил значимые достижения региона на федеральном уровне:
- по итогам 2024 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России (9-е место) в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди 89 субъектов РФ;
-   на VII Федеральном форуме «Производительность 360» регион занял второе место в рейтинге Минэкономразвития России;
-   область также вошла в десятку лидеров I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития, заняв 8-ю позицию.

Особое внимание Денис Гурков уделил победе в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация». Самарский проект по созданию Центра развития промышленной робототехники, реализованный ООО «Тесвел», стал одним из трех победителей федерального конкурса Минпромторга России.

О масштабах поддержки промышленных предприятий рассказала генеральный директор АО «Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» Юлия Красина. С 2020 года Фондом поддержан 91 инвестиционный проект на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. Только в 2025 году выдано 26 льготных займов на 630,5 млн рублей. Параллельно с 2015 года федеральный Фонд развития промышленности профинансировал 58 проектов в регионе на сумму 29,6 млрд рублей, из них 11 проектов на 7,3 млрд рублей в уходящем году.

На заседании также были озвучены результаты Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В номинации «Лидер качества» победу одержало предприятие Самарской области  «Новокуйбышевский завод масел и присадок». Диплом победителя представителю завода вручил Денис Гурков.

«2025 год подтвердил лидерство Самарской области в промышленной политике России. Вхождение в ТОП-10 по эффективности, второе место по производительности и победа в конкурсе по робототехнике — это результат командной работы бизнеса, власти и общественности. Мы продолжим поддерживать инновации и инвестиции, чтобы в 2026 году укрепить позиции региона как промышленного лидера Поволжья», — подвел итог заседания глава Минпромторга Самарской области. 

Напомним, что 21 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в качестве главы комиссии по промышленности Госсовета РФ на Международном экспортном форуме «Сделано в России» обозначил основные тенденции развития промышленности в Самарской области, в том числе рост высокотехнологичных направлений в отрасли. 

«Мы расширяем линейку возможностей для наших разработчиков, ученых, производителей новых материалов. Обсуждали с Министерством промышленности и торговли и Министерством экономического развития РФ: мы имеем сейчас большой заказ на новые материалы от беспилотной отрасли, автомобильной промышленности, при этом имеем базовое сырье - это и Куйбышевазот, Тольяттиазот, многие другие предприятия. Будем просить правительство России поддержать нашу идею создать филиал ИНТЦ «Композитная долина» на территории Самарской области, потому что именно в кооперации «наука - промышленность - реальный сектор» может рождаться новая добавленная стоимость", - рассказал глава региона на совместном заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» и «Международная кооперация и экспорт».

 

Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области

Теги: Самара

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
171
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
200
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
421
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1041
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
353
