В Самаре автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02». На сегодняшний день они уже вышли на шесть маршрутов – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79. Данные маршруты были определены по итогу анализа объемов пассажиропотока и обращений жителей.



«Вместе с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области системно анализируем эффективность работы городских маршрутов. В приоритете сокращение интервалов движения и техническое состояние автобусов. Задача всех перевозчиков – увеличивать автопарк и число машин на маршрутах, чтобы создать по-настоящему продуманную, эффективную и удобную транспортную систему, отвечающую реальным потребностям самарцев и делающую городскую среду комфортнее», — отметил глава города Самары Иван Носков.



На сегодняшний день низкопольные автобусы марки «LOTOS 105C-02» уже работают на шести маршрутах. Маршрут № 1 (Красная Глинка – Железнодорожный вокзал); № 26 (автостанция «Аврора» – Сухая Самарка), связывающий северо-восточные пригороды Самары с центральной частью города и автостанцией «Аврора»; № 37 (14 микрорайон – Хлебная площадь); № 50 (Батайская – Поликлиника); № 76 (113 км – Военный городок-2); № 79 (Барбошина Поляна – Прибрежный).



Низкопольные автобусы произведены в городе Набережные Челны и вмещают до 92 пассажиров. В числе прочего предусмотрены места для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками – для их удобства входные группы оборудованы откидными аппарелями. В салонах есть система кондиционирования, USB-слоты для зарядки гаджетов, внутренние камеры видеонаблюдения и электронные информационные табло.



Автобусы приобретены транспортной компанией «Самара Авто Газ» в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга. Ранее автопарк пополнился 20 новыми автобусами марки «Lotos-105-C02» и 5 автобусами марки «Foton».

Фото: пресс-служба администрации Самары