С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79

Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».

В Самаре автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02». На сегодняшний день они уже вышли на шесть маршрутов – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79. Данные маршруты были определены по итогу анализа объемов пассажиропотока и обращений жителей.

«Вместе с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области системно анализируем эффективность работы городских маршрутов. В приоритете сокращение интервалов движения и техническое состояние автобусов. Задача всех перевозчиков – увеличивать автопарк и число машин на маршрутах, чтобы создать по-настоящему продуманную, эффективную и удобную транспортную систему, отвечающую реальным потребностям самарцев и делающую городскую среду комфортнее», — отметил глава города Самары Иван Носков.

На сегодняшний день низкопольные автобусы марки «LOTOS 105C-02» уже работают на шести маршрутах. Маршрут № 1 (Красная Глинка – Железнодорожный вокзал); № 26 (автостанция «Аврора» – Сухая Самарка), связывающий северо-восточные пригороды Самары с центральной частью города и автостанцией «Аврора»; № 37 (14 микрорайон – Хлебная площадь); № 50 (Батайская – Поликлиника); № 76 (113 км – Военный городок-2); № 79 (Барбошина Поляна – Прибрежный).

Низкопольные автобусы произведены в городе Набережные Челны и вмещают до 92 пассажиров. В числе прочего предусмотрены места для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками – для их удобства входные группы оборудованы откидными аппарелями. В салонах есть система кондиционирования, USB-слоты для зарядки гаджетов, внутренние камеры видеонаблюдения и электронные информационные табло.

Автобусы приобретены транспортной компанией «Самара Авто Газ» в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга. Ранее автопарк пополнился 20 новыми автобусами марки «Lotos-105-C02» и 5 автобусами марки «Foton».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

