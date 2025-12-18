В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства

По поручению начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения законодательства в области транспортировки, хранения, реализации пиротехнических изделий, хвойных деревьев, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконной розничной торговли.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре провели рейд на рынке, расположенном на проспекте Карла Маркса.

В ходе рейда полицейские выявили факт реализации пиротехники с нарушением требований законодательства. У одного из продавцов, торгующего бытовыми товарами, полицейские обнаружили и изъяли свыше 600 пиротехнических изделий.

Установлено, что мужчина 1983 года рождения осуществлял продажу пиротехники без сертификатов соответствия и товарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальное происхождение продукции. Данные действия являются нарушением правил оборота пиротехнических изделий и создают угрозу безопасности граждан.

В отношении нарушителя сотрудники полиции составили протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии» и ст. 14.2 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО