Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.

Чтобы помочь предпринимателям подготовиться и адаптироваться к корректировкам законодательства, областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» развернули информационную, образовательную и консультационную поддержку представителей МСП. Только в декабре участниками мероприятий, посвященных изменениям в налогообложении, стали более 900 представителей бизнеса Самарской области.

«Для нас важно помочь субъектам малого и среднего бизнеса проанализировать свою работу и адаптироваться к нововведениям. На базе Центров «Мой бизнес» предприниматели могут получить образовательную и консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства», — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча с представителями УФНС России по Самарской области. Ее участники вместе с экспертами налоговой службы разобрали ключевые изменения в налоговом законодательстве, важные аспекты документооборота при работе с НДС, определились с налоговыми режимами на 2026 год.

«Встречи такого формата очень нужны, это возможность узнать достоверную информацию у специалистов и задать волнующие вопросы. Рекомендую коллегам посещать подобные встречи, — рассказала индивидуальный предприниматель Татьяна Воронцова. — Грядут серьезные изменения для бизнеса, и некоторые моменты из сегодняшней встречи пригодятся мне для выстраивания дальнейшей работы».

«Я начинающий предприниматель и налоговые изменения, пусть и не в полной мере, но коснутся моего швейного бизнеса. Было содержательное, информативное общение, что важно — напрямую с представителями налоговой службы, и это дает гарантию проверенной информации и надежность рекомендаций», — добавила предприниматель Ольга Чвырова.

Следующее мероприятие, которое пройдет в региональном центре «Мой бизнес» 23 декабря, будет посвящено переходу бизнеса на новый налоговый режим — автоматизированную систему налогообложения. К участию приглашены представители УФНС России по Самарской области, которые расскажут, как и кому можно перейти на АУСН и ответят на вопросы предпринимателей.

«Корректировки в сфере налогового законодательства направлены на то, чтобы обеспечить ключевые приоритеты страны, к которым относятся выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей оборонной сферы и безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей развития, определённых Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев. Губернатор дал поручение отраслевым министерствам предусмотреть необходимые резервы, чтобы оперативно помогать малым и средним предпринимателям преодолевать возможные экономические последствия введения новой системы. «В нужный момент поддержать предприятия, с тем чтобы они дальше были экономически сильнее», - подчеркнул глава региона.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области предприниматели также могут получить индивидуальную консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно на едином портале mybiz63.ru.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

