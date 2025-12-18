Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН. 

Чтобы помочь предпринимателям подготовиться и адаптироваться к корректировкам законодательства, областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» развернули информационную, образовательную и консультационную поддержку представителей МСП. Только в декабре участниками мероприятий, посвященных изменениям в налогообложении, стали более 900 представителей бизнеса Самарской области.

«Для нас важно помочь субъектам малого и среднего бизнеса проанализировать свою работу и адаптироваться к нововведениям. На базе Центров «Мой бизнес» предприниматели могут получить образовательную и консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства», — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча с представителями УФНС России по Самарской области. Ее участники вместе с экспертами налоговой службы разобрали ключевые изменения в налоговом законодательстве, важные аспекты документооборота при работе с НДС, определились с налоговыми режимами на 2026 год.

«Встречи такого формата очень нужны, это возможность узнать достоверную информацию у специалистов и задать волнующие вопросы. Рекомендую коллегам посещать подобные встречи, — рассказала индивидуальный предприниматель Татьяна Воронцова. — Грядут серьезные изменения для бизнеса, и некоторые моменты из сегодняшней встречи пригодятся мне для выстраивания дальнейшей работы».

«Я начинающий предприниматель и налоговые изменения, пусть и не в полной мере, но коснутся моего швейного бизнеса. Было содержательное, информативное общение, что важно — напрямую с представителями налоговой службы, и это дает гарантию проверенной информации и надежность рекомендаций», — добавила предприниматель Ольга Чвырова.

Следующее мероприятие, которое пройдет в региональном центре «Мой бизнес» 23 декабря, будет посвящено переходу бизнеса на новый налоговый режим — автоматизированную систему налогообложения. К участию приглашены представители УФНС России по Самарской области, которые расскажут, как и кому можно перейти на АУСН и ответят на вопросы предпринимателей.

«Корректировки в сфере налогового законодательства направлены на то, чтобы обеспечить ключевые приоритеты страны, к которым относятся выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей оборонной сферы и безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей развития, определённых Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев. Губернатор дал поручение отраслевым министерствам предусмотреть необходимые резервы, чтобы оперативно помогать малым и средним предпринимателям преодолевать возможные экономические последствия введения новой системы. «В нужный момент поддержать предприятия, с тем чтобы они дальше были экономически сильнее», - подчеркнул глава региона.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области предприниматели также могут получить индивидуальную консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно на едином портале mybiz63.ru.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

