Решение прокомментировали представители управляющих компаний и МКД.
Тариф на капремонт в регионе останется ниже среднего по России
Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров: российские абоненты воспользовались этой услугой 617 тысяч раз.
Россияне стали чаще менять операторов связи из-за ограничений интернета
Самарская область давно взаимодействует с Индией. В частности это промышленные предприятия, которые совместно с партнерами реализуют важные проекты.
Губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с Послом Индии Винаем Кумаром
Александр Рожков - воспитанник ГАУ СШ «Чайка, тренер - Анатолий Капустин.
Александр Рожков из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
19 декабря - концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра». 27 декабря в стенах библиотеки прозвучат волшебные звуки рояля.
В СОУНБ  пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города
Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт.
В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала на голову, сложившись пополам
Для восстановления доступа нужен MAX или личное обращение.
Госуслуги будут блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за «подозрительную активность»
Они будут доступны на сайтах университетов, Госуслугах и в мессенджере MAX. Бумажные версии можно оставить по желанию.
ГД приняла закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток
В губернии завершается экспертиза семян для лесовосстановления 2026 года

188
Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность.

Лесничества региона перевыполнили план заготовки семян для лесовосстановления – более 10 тонн различных пород для выращивания посадочного материала. Такая работа ведется по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Перед тем, как собранный материал высеют в лесных питомниках региона, семена проходят проверку на Самарской лесосеменной станции. К середине декабря уже завершена экспертиза семян лиственных пород деревьев, сейчас исследуют семена сосны.

«Семена вкладываем на специальные салфетки и проращиваем на аппарате Якобсена при постоянной температуре 24 градуса тепла. Здесь они находятся 15 дней, после чего по ГОСТу определяем класс качества семян – от первого до третьего. Для посева используют все три класса. При этом для низшего, третьего класса, нужна двойная норма высева, чтобы получить столько сеянцев, сколько нужно для высадки в лесном фонде», – рассказывает заместитель начальника отдела «Самарская лесосеменная станция» Оксана Калашникова.

Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность. Параллельно с этим все партии проходят фитопатологический анализ – тестирование на наличие грибов и паразитов.

«Материал на неделю помещаем в термостат, где прорастают все патогены. Затем под микроскопом определяем степень зараженности семян. Если вовремя не выявить возбудителей и не обработать семена, они могут либо сгнить, либо погибнуть на этапе побегов. Все рекомендации обязательно направляем лесоводам, которые будут высевать материал в питомниках», – добавила Калашникова.

После прохождения всех проверок выдается обязательный документ – удостоверение о качестве семян. Такая работа необходима, чтобы обеспечить хорошую приживаемость сеянцев и здоровье будущего леса. 
Лесоводы выращивают из семян сеянцы от года до двух лет, а затем этот посадочный материал высаживается на подготовленные участки лесного фонда. В 2025 году по нацпроекту «Экологическое благополучие» было выращено 5,6 млн сеянцев, что позволило провести лесовоссстановление на 907 гектарах. 

 

Фото: Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

