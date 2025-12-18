Я нашел ошибку
Решение прокомментировали представители управляющих компаний и МКД.
Тариф на капремонт в регионе останется ниже среднего по России
Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров: российские абоненты воспользовались этой услугой 617 тысяч раз.
Россияне стали чаще менять операторов связи из-за ограничений интернета
Самарская область давно взаимодействует с Индией. В частности это промышленные предприятия, которые совместно с партнерами реализуют важные проекты.
Губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с Послом Индии Винаем Кумаром
Александр Рожков - воспитанник ГАУ СШ «Чайка, тренер - Анатолий Капустин.
Александр Рожков из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
19 декабря - концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра». 27 декабря в стенах библиотеки прозвучат волшебные звуки рояля.
В СОУНБ  пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города
Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт.
В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала на голову, сложившись пополам
Для восстановления доступа нужен MAX или личное обращение.
Госуслуги будут блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за «подозрительную активность»
Они будут доступны на сайтах университетов, Госуслугах и в мессенджере MAX. Бумажные версии можно оставить по желанию.
ГД приняла закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток
В губернии подвели итоги конкурса «Лучший работодатель Самарской области»

229
В конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях.

Сегодня подвели итоги регионального конкурса «Лучший работодатель Самарской области». Он был впервые организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях.

«Несмотря на то, что конкурс проводится впервые, работодатели были очень активны, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Мы получили более 200 заявок в различных номинациях от более чем 150 предприятий и организаций. Это говорит о том, что работодатели региона уделяют особое внимание созданию на своих предприятиях комфортных условий для сотрудников, и готовы представить свой опыт для оценки экспертами. Определить лучших было очень сложно, разрыв в баллах между участниками был небольшим».

Участие в конкурсе для предприятий стало возможностью не только получить признание достижений в сфере труда, продемонстрировать социальную ответственность компании и обменяться успешными практиками, но и заявить о себе как о работодателе. Предприятия конкурируют за кадры, в том числе из других регионов, и конкурс помогает представить себя потенциальным сотрудникам.

По результатам оценки экспертной комиссией лучшими стали:
В номинации «Региональный лидер занятости»:
1 место - АО «Авиакор - авиационный завод»,
2 место - Куйбышевская железная дорога филиал ОАО «РЖД»,
3 место - ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.
В номинации «Работа мечты для молодежи»:
1 место - ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
2 место - ПАО «ОДК-Кузнецов»,
3 место - АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
В номинации «Эффективная политика по поддержке работников с детьми»: 
1 место - АО «РКЦ «Прогресс»,
2 место - филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»,
3 место - ООО «РН-Пожарная безопасность».
В номинации «Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей»:
1 место - Куйбышевская железная дорога филиал ОАО «РЖД»,
2 место - АО «Тяжмаш»,
3 место - МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
В номинации «Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан»: 
1 место - филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»,
2 место - ООО «Нова»,
3 место - МБУ Молодежный центр «Мечта».

В специальной номинации «Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда» 1 место заняла Куйбышевская железная дорога филиал ОАО «РЖД», 2 место - АО «Росгазификация», 3 место - АО «АВТОВАЗ»

В отдельной номинации чествовали «Лидеров проекта МолоТ». Это новый общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на поддержку работающей молодежи. Награду получили ООО «Нова», АО «Авиакор - авиационный завод», ООО «Тольяттикаучук», ООО «Газпром трансгаз Самара».
Гран-при конкурса и сертификат на профессиональный видеоролик  также получила Куйбышевская железная дорога.

«Мы заявились в шести номинациях, и в трех из них заняли призовые места, - рассказала начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Наталья Герасимова. - У нас ведется серьезная работа с кадрами. И очень приятно, что нас отметили в итоге как лучшего работодателя Самарской области. Это результат работы большого количества людей.

Для своих сотрудников создаем такие условия, что на нашем предприятии хочется работать и развиваться. Особое внимание уделяем работникам-участникам специальной военной операции и членам их семей, реализуем дополнительные меры поддержки».

Конкурс «Лучший работодатель Самарской области» планируется сделать традиционным. Информация о конкурсе в 2026 году будет опубликована на интернет-ресурсах министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

 

Фото – минтруд Самарской области

