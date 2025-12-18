Госуслуги будут блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за «подозрительную активность»

Пользователи сообщают, что Госуслуги стали активнее блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за подозрительную активность, сообщает iphones.ru со ссылкой на RT.

Для разблокировки профиля требуется регистрация в MAX и создание цифрового профиля в мессенджере. Есть и второй вариант. Можно обратиться лично в центр обслуживания Госуслуг с паспортом и СНИЛС.

В Минцифры отмечают, что эта мера применяется для защиты от мошенников. С этой же целью ранее было решено отказаться от SMS-подтверждения для входа на Госуслуги.