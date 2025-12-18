Я нашел ошибку
Главные новости:
Решение прокомментировали представители управляющих компаний и МКД.
Тариф на капремонт в регионе останется ниже среднего по России
Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров: российские абоненты воспользовались этой услугой 617 тысяч раз.
Россияне стали чаще менять операторов связи из-за ограничений интернета
Самарская область давно взаимодействует с Индией. В частности это промышленные предприятия, которые совместно с партнерами реализуют важные проекты.
Губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с Послом Индии Винаем Кумаром
Александр Рожков - воспитанник ГАУ СШ «Чайка, тренер - Анатолий Капустин.
Александр Рожков из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
19 декабря - концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра». 27 декабря в стенах библиотеки прозвучат волшебные звуки рояля.
В СОУНБ  пройдут концерты с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города
Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт.
В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала на голову, сложившись пополам
Для восстановления доступа нужен MAX или личное обращение.
Госуслуги будут блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за «подозрительную активность»
Они будут доступны на сайтах университетов, Госуслугах и в мессенджере MAX. Бумажные версии можно оставить по желанию.
ГД приняла закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Госуслуги будут блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за «подозрительную активность»

207
Для восстановления доступа нужен MAX или личное обращение.

Пользователи сообщают, что Госуслуги стали активнее блокировать доступ с иностранных IP-адресов на 72 часа за подозрительную активность, сообщает iphones.ru со ссылкой на RT.

Для разблокировки профиля требуется регистрация в MAX и создание цифрового профиля в мессенджере. Есть и второй вариант. Можно обратиться лично в центр обслуживания Госуслуг с паспортом и СНИЛС.

В Минцифры отмечают, что эта мера применяется для защиты от мошенников. С этой же целью ранее было решено отказаться от SMS-подтверждения для входа на Госуслуги. 

В центре внимания
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
237
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
243
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
246
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
441
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1192
