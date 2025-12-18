В 2025 году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 29 врачей. Привлечению медицинских работников способствовала комплексная программа социальной поддержки, реализуемая на уровне региона и муниципалитета.

На сегодняшний день 10 врачей, прибывших из других регионов в Сызрань, уже получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей, а 9 специалистам предоставлены служебные квартиры.

Новая мера поддержки предусматривает выплату в размере 1 млн рублей врачам, прибывшим на работу в государственные медицинские учреждения Сызрани или Тольятти из других регионов или стран. Она введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках этой программы в медучреждения региона поступили на работу 24 врача.

«К нам приехали врачи ключевых специальностей: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, патологоанатомы, неврологи. Среди них есть как молодые специалисты, так и опытные врачи со стажем. Жилье предоставляется на время работы, но при стаже 10 лет в учреждении оно может перейти в собственность врача», - рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Многие из врачей также смогли воспользоваться мерами поддержки, которые предоставляются в рамках муниципальной программы и мероприятий федерального проекта «Медицинские кадры». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Благодаря всем мерам поддержки, в том числе из областного и муниципального бюджета г. Сызрани в общей сложности некоторые специалисты получили 2,7 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году больнице передано 15 служебных квартир (7 однокомнатных и 8 двухкомнатных).

Всего в регионе приобретено 35 квартир для медицинских работников. На сегодня в 9 квартир уже переехали новые сотрудники. Остальные полностью готовы к заселению. В Сызрань приехали специалисты из Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, Красноярского края, а также из других территорий.

Так, например, врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Богаченок в Самарскую область переехал из Ульяновска. Получил в качестве меры поддержки в общей сложности 2,7 млн рублей. Наталья Самхарадзе - врач-патологоанатом. Вместе с семьей переехала в наш регион, получила выплату 2,7 млн руб. и служебную квартиру.

«Семья врачей Вартанян - терапевт Армен Варужанович и педиатр Арусяк Аветиковна - переехали из Пензы. Каждый получил по 1,2 млн рублей, также им окажут помощь с решением жилищного вопроса. Рустам Бибарсов - хирург из Саратовской области. Получил 1,2 млн рублей и служебную квартиру», - отметила главврач.

Фото: минздрав СО