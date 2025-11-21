К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева

113

Врач-терапевт Мария Румянцева после окончания Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева переехала в Сызрань и трудоустроилась в терапевтическое отделение №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.



Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату в размере 1 млн рублей из областного бюджета.



«Коллектив принял меня очень тепло. Я сразу ощутила, что это сплоченная команда, где у всех общие цели и моральные принципы. Особенно ценно, что есть опытные наставники, к которым всегда можно обратиться за советом. Я переехала в Сызрань вместе с семьей. Все мои близкие поддержали это решение, и я бесконечно счастлива, что сделала этот выбор», - рассказала Мария Николаевна.



Комплекс мер поддержки помогает привлекать в Сызрань высококлассных специалистов. Врачи, которые приехали из других регионов России для работы в Сызрани получают 1 млн рублей, при трудоустройстве по одной из самых востребованных специальностей — 200 тысяч.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО