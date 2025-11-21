Я нашел ошибку
В Самаре без осадков, до +8°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
22 ноября в регионе облачно, небольшой дождь, до +9°С
Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
Фестиваль уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.
«Движение - 2025»: международный джазовый фестиваль пройдет в Самаре
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте.
22 ноября в регионе ожидается усиление ветра, туман, на дорогах гололедица
Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах.
«Единая Россия» и Минпросвещения дали поручения регионам по программам капремонта и строительства объектов образования
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева

21 ноября 2025 15:28
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.

Врач-терапевт Мария Румянцева после окончания Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева переехала в Сызрань и трудоустроилась в терапевтическое отделение №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.

Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату в размере 1 млн рублей из областного бюджета.

 «Коллектив принял меня очень тепло. Я сразу ощутила, что это сплоченная команда, где у всех общие цели и моральные принципы. Особенно ценно, что есть опытные наставники, к которым всегда можно обратиться за советом. Я переехала в Сызрань вместе с семьей. Все мои близкие поддержали это решение, и я бесконечно счастлива, что сделала этот выбор», - рассказала Мария Николаевна.

Комплекс мер поддержки помогает привлекать в Сызрань высококлассных специалистов. Врачи, которые приехали из других регионов России для работы в Сызрани получают 1 млн рублей, при трудоустройстве по одной из самых востребованных специальностей — 200 тысяч.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
20 ноября 2025, 20:19
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею. Общество
673
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
12 октября 2025, 14:30
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Здравоохранение
961
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания.
08 октября 2025, 15:10
В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен ФАП
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания. Здравоохранение
911
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
21 ноября 2025  10:19
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
262
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
20 ноября 2025  21:51
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
784
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
20 ноября 2025  14:54
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
727
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
20 ноября 2025  11:50
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
626
Новая программа СамГМУ оценит психологическое здоровье пациентов по 91 параметру
20 ноября 2025  09:38
Новая программа СамГМУ оценит психологическое здоровье пациентов по 91 параметру
806
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.
19 ноября 2025  21:47
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна
1653
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025  17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
1257
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025  16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
1185
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.
19 ноября 2025  16:04
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов
1161
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15636
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
186
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
198
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
647
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1327
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
674
Весь список