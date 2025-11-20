Я нашел ошибку
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие

20 ноября 2025 20:19
134
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.

На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Сызранского медико-гуманитарного колледжа. Учреждение основано в августе 1930 года. На сегодняшний день колледж является одним из ведущих центров подготовки медицинских кадров для Самарской области по направлениям: акушерское дело, лечебное дело, сестринское дело, фармация, лабораторная диагностика, правоохранительная деятельность и юриспруденция.

На церемонии присутствовали врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, глава городского округа Сызрань Сергей Володченков, председатель Думы городского округа Сызрань Сергей Митко, директор Сызранского медико-гуманитарного колледжа Лола Касымова, депутаты Сызранской городской Думы и ветераны колледжа.

С приветственным словом выступил Денис Бутолин. Он передал поздравления от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева:

"Поздравляю вас с 95-летием Сызранского медико-гуманитарного колледжа. Основанный в 1930 году, тогда Сызранский медицинский техникум, за время своего существования подготовил более 35 тысяч медицинских работников. Из его стен вышли хорошо подготовленные специалисты, ставшие настоящими профессионалами своего дела, людьми чести и долга, глубоко сознающими, что им доверена важная и очень ответственная миссия - оберегать жизнь и здоровье наших граждан. Региональное Правительство старается создать оптимальные условия для молодых специалистов, выпускников медицинских учебных заведений, включая современную инфраструктуру и меры социальной поддержки. Искренне благодарю педагогов, всех работников колледжа за верность своему призванию,терпение и умение передавать свой богатый опыт молодежи. Желаю вам здоровья, успехов в обучении, новых достижений в сфере подготовки медицинских кадров, а обучающимся - совершенствования в профессии, неиссякаемой энергии,оптимизма и удачи во всех начинаниях".

Современные образовательные методики и технологии позволяют получить актуальные знания и навыки, а практическая подготовка делает выпускников востребованными специалистами. За последние три года 70 преподавателей стали победителями и призерами конкурсов методических разработок и научно-практических конференций, 302 студента отмечены дипломами победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и конференций.

"Неумолимо проходят годы, меняется мировоззрение, жизненные приоритеты, но Сызранский медико-гуманитарный колледж остается верен своей миссии – это качественная подготовка специалиста, воспитание человека с твердой духовно-нравственной основой и правильной жизненной позицией. Работая в режиме инновационного развития, мы уважаем историю и традиции колледжа", - отметила Лола Касымова.

В рамках церемонии работникам медицинского колледжа были вручены ведомственные награды.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

