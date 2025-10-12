Я нашел ошибку
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.
МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.
Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу
Под Самарой 52-летний водитель Renault Logan погиб в ДТП с грузовиком
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату

12 октября 2025 14:30
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

В Самарской области продолжается развитие системы паллиативной помощи детям и взрослым. В начале октября этого года в педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую специализированную паллиативную палату, которую оборудовал благотворительный фонд «ЕВИТА». Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Новая палата создана с учетом всех потребностей тяжелобольных детей. Здесь установили современную кровать с электроприводом, которая позволяет менять положение тела пациента и угол наклона. Для удобства предусмотрены специальные столики и инфузионные стойки для капельниц и кормления через гастростому. Широкое спальное место позволяет разместиться ребенку вместе с мамой. Палата оснащена не только медицинским оборудованием, но и бытовой техникой.

Кроме того, волонтёры фонда украсили стены палаты рисунками по мотивам сказки Антуана Сент Экзюпери «Маленький принц».

Создание паллиативной палаты стало возможным благодаря проекту «Источник жизни», реализуемого благотворительным фондом «ЕВИТА» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее проект был реализован на базе Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, где открыто отделение паллиативной медицинской помощи детям на 10 коек. Также помощь оказывается детям в Тольяттинской детской больнице и Самарской областной детской больнице им. Ивановой. Работают 7 выездных бригад, которые оказывают амбулаторную помощь юным пациентам на дому.

«Среди значимых направлений работы - обеспечение продуктами лечебного питания детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи. Такое мероприятие реализуют только 10 из 89 регионов страны, в том числе Самарская область», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Все дети, у кого лечебная смесь является единственным источником питания, обеспечиваются специализированным лечебным питанием за счет регионального бюджета.

Взрослому населению наравне с первичной доврачебной и врачебной паллиативной помощью оказывается специализированная паллиативная медицинская помощь в стационарных и амбулаторных условиях, в том числе на дому.

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется в:
17 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
27 отделениях сестринского ухода
3 респираторных центрах
22 кабинетах паллиативной помощи в амбулаторных условиях
20 выездными бригадами на дому .

Кроме того, по поручению главы региона Вячеслава Федорищева в Самаре до 2029 года построят хоспис для паллиативных пациентов. Это позволит оказывать необходимую помощь большему количеству людей, поддерживать семьи, в которых живут неизлечимо больные.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
12 октября 2025  14:30
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
