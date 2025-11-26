Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса

Сызранская центральная городская и районная больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса. Кроме того, в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" планируется поступление также цифрового рентген-аппарата, флюорографа, восьми 12-канальных электрокардиографов, 4 эндоскопов и аппарата для холтеровского мониторирования.

Для размещения новой тяжёлой техники в настоящее время ведется строительство модульного помещения.

«Вынос рентгеновского и флюорографического оборудования в отдельный модуль позволит нам четко разделить потоки пациентов, повысить пропускную способность диагностического отделения и создать максимально комфортные условия для пациентов», – отметила главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Специалисты больницы уже проводят исследования на современных УЗИ-аппаратах. Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии. С момента поступления с их помощью уже выполнено более 4 800 исследований, что позволило сократить время ожидания диагностики для пациентов.

«Новые УЗИ-аппараты обеспечивают высокое качество визуализации, что повышает точность диагностики, – отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Елена Акиньшина. – Например, кардиологическая программа с элементами искусственного интеллекта автоматизирует измерения и сокращает время проведения исследований».

Фото: минздрав СО