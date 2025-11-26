Я нашел ошибку
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса

Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.

Сызранская центральная городская и районная больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса. Кроме того, в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" планируется поступление также цифрового рентген-аппарата, флюорографа, восьми 12-канальных электрокардиографов, 4 эндоскопов и аппарата для холтеровского мониторирования.

Для размещения новой тяжёлой техники в настоящее время ведется строительство модульного помещения.

«Вынос рентгеновского и флюорографического оборудования в отдельный модуль позволит нам четко разделить потоки пациентов, повысить пропускную способность диагностического отделения и создать максимально комфортные условия для пациентов», – отметила главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Специалисты больницы уже проводят исследования на современных УЗИ-аппаратах. Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии. С момента поступления с их помощью уже выполнено более 4 800 исследований, что позволило сократить время ожидания диагностики для пациентов.

«Новые УЗИ-аппараты обеспечивают высокое качество визуализации, что повышает точность диагностики, – отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Елена Акиньшина. – Например, кардиологическая программа с элементами искусственного интеллекта автоматизирует измерения и сокращает время проведения исследований».

 

Фото:   минздрав СО

