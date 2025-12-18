Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.38
0.95
EUR 94.15
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время

151
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

 «Зима считается наиболее травмоопасным временем года. Именно зимой риск падений и травм у пожилых значительно возрастает. Это связано с тем, что в пожилом возрасте наблюдается постепенное замедление всех обменных процессов в организме, что приводит к ухудшению остроты зрения, слуха, снижению скорости мышления. Также возможны частые головокружения, связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.

В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения. Если выход отложить нельзя, необходимо воспользоваться следующими правилами:

 Обязательно разогрейте мышцы перед тем, как выйти на улицу. Пройдитесь по дому, сделайте разминку, которая может состоять из лёгких потягиваний, гимнастических или физических упражнений низкой интенсивности.

 Правильно подберите инвентарь.
Обувь должна быть на устойчивой нескользящей подошве. Можно использовать специальные противоскользящие накладки. Трость с нескользящей насадкой будет служить дополнительной точкой опоры и поможет сохранить равновесие на скользкой дороге.

 Будьте особенно осторожным при переходе проезжей части, выходе из подъездов, входе в магазины и торговые центры, а также на ступеньках при входе в метро.

Важно помнить, что самое безопасное положение тела при падении в гололёд — это поза эмбриона. Нужно втянуть голову в плечи, подбородок прижать к груди, а локти — к туловищу. Если падение произошло, не поднимайтесь резко, это опасно для суставов и спины. Сначала оцените состояние, примите устойчивое положение на боку, а затем, используя опору, поднимайтесь поэтапно — через колени».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.
17 декабря 2025, 14:50
В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь»
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику. Здравоохранение
503
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
16 декабря 2025, 20:00
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья. Здравоохранение
532
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
16 декабря 2025, 15:38
Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
638
Здравоохранение
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
18 декабря 2025  14:37
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
151
Автопарк Самарской горбольницы № 4 полностью обновлен
18 декабря 2025  13:12
Автопарк Самарской горбольницы № 4 полностью обновлен
151
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
17 декабря 2025  18:45
18 декабря в Отрадном состоится день донора
442
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
17 декабря 2025  18:12
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
441
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.
17 декабря 2025  14:50
В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь»
503
Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду
17 декабря 2025  09:18
Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду
381
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
16 декабря 2025  20:00
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
533
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
16 декабря 2025  15:38
Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца
638
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России
16 декабря 2025  13:24
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России
498
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
15 декабря 2025  20:45
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
747
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15749
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
171
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
200
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
421
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1041
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
353
Весь список