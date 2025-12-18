Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:



«Зима считается наиболее травмоопасным временем года. Именно зимой риск падений и травм у пожилых значительно возрастает. Это связано с тем, что в пожилом возрасте наблюдается постепенное замедление всех обменных процессов в организме, что приводит к ухудшению остроты зрения, слуха, снижению скорости мышления. Также возможны частые головокружения, связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.



В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения. Если выход отложить нельзя, необходимо воспользоваться следующими правилами:



Обязательно разогрейте мышцы перед тем, как выйти на улицу. Пройдитесь по дому, сделайте разминку, которая может состоять из лёгких потягиваний, гимнастических или физических упражнений низкой интенсивности.



Правильно подберите инвентарь.

Обувь должна быть на устойчивой нескользящей подошве. Можно использовать специальные противоскользящие накладки. Трость с нескользящей насадкой будет служить дополнительной точкой опоры и поможет сохранить равновесие на скользкой дороге.



Будьте особенно осторожным при переходе проезжей части, выходе из подъездов, входе в магазины и торговые центры, а также на ступеньках при входе в метро.



Важно помнить, что самое безопасное положение тела при падении в гололёд — это поза эмбриона. Нужно втянуть голову в плечи, подбородок прижать к груди, а локти — к туловищу. Если падение произошло, не поднимайтесь резко, это опасно для суставов и спины. Сначала оцените состояние, примите устойчивое положение на боку, а затем, используя опору, поднимайтесь поэтапно — через колени».

Фото: freepik.com