Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»

17 декабря в рамках заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды глава города Самары Иван Носков встретился с учащимися Самарского областного детского эколого-биологического центра – победителями III Всероссийского детского экологического форума в Челябинске. Они представили участникам заседания настольную игру «Аква ПОЛИЯ», которую разработали вместе со своим педагогом Натальей Роговой и с которой победили в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».



Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду. Участники делятся на команды и проходят задания на игровом поле с помощью фишек и игрального кубика. К игровому полю прилагаются карточки с заданиями по нескольким категориям – например, о реках Самарской области, озерах, островах и Красной книге. При попадании кубика на ячейку участники должны правильно ответить на вопросы или выполнить творческие задания.



По словам педагога дополнительного образования Самарского областного детского эколого-биологического центра, руководителя региональной Экостанции Натальи Роговой, всю информацию для игры подбирали сами школьники, изучая научные статьи и документы. Помогала ребятам известный самарский эколог, соавтор Красной книги Самарской области Валентина Ильина, а научным консультантом проекта выступила председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Оксана Ковнир.



По итогам встречи глава города Самары Иван Носков пригласил школьников на экскурсию в теплицы муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», где выращиваются цветы для городских клумб. Весной ребята планируют присоединиться к общегородскому субботнику.

Отметим, что во Всероссийском детском экологическом форуме принимали участие школьники 5-11 классов, свои проекты в 18 номинациях финальных состязаний представили участники из 89 регионов России.

Фото: пресс-служба администрации Самары