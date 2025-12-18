Я нашел ошибку
Благодаря полицейским, осуществившим мечты ребят, мероприятие стало для детей настоящим праздничным чудом.
Сотрудники ГУ МВД СО присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.
В регионе системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО
C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами.
Билайн запустил «план б.» с нейросетями в MAX
Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.
Главврач поликлиники Кремля рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
Температура воздуха 19 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
19 декабря в регионе слабый гололед, до +2°С
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Erid 2VSb5yBjSBB

Билайн расширяет каналы цифрового обслуживания клиентов и запускает мини-приложение (12+) в MAX для пользователей "план б." в национальном мессенджере оператор предусмотрел полный доступ ко всем преимуществам платформы и необходимым функциональностям. 

C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами: управление тарифом, обмен гигабайтов на «золото»*, режим безлимита на 3 часа** и другое. Прямо в мини-приложении клиентам будут доступны некоторые из топовых нейросетей: ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и другие, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой. Помимо этого, клиентам плана б. доступны Netflix, Spotify и другие ушедшие сервисы без использования VPN (ВПН) при подключении через мобильный интернет. 

Ранее мини-приложения «плана б. были реализованы «ВКонтакте» и в Telegram, где клиенты Билайна также получают прямой доступ ко всем фичам «плана б.», в том числе популярным ИИ-инструментам без VPN и установки отдельного приложения. Все ключевые возможности платформы «план б.» интегрированы в привычную цифровую среду пользователей, без необходимости переключаться между сервисами. 

«Как клиентоцентричная компания мы стремимся предоставлять клиентам сервис там, где им удобно. И теперь в национальном мессенджере клиенты плана б. могут решить самостоятельно до 90% своих запросов, без использования других приложений, ожиданий и обращений в поддержку. Билайн продолжит расширять свои цифровые сервисы и интеграции, чтобы обеспечивать лучший клиентский опыт», — подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

план б. — это не просто тариф, а многофункциональная платформа, встроенная в привычную цифровую среду пользователя. Для новых клиентов плана б. действует акция «Честный терабайт»***. Пользователь получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Он выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. 

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение (16+)  включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В середине ноября аудитория МАХ достигла 55 миллионов пользователей.

*Акция доступна для абонентов Билайн – пользователей тарифа «План б.» всех субъектов РФ, где есть сеть Билайн, за исключением Чукотского АО, а также г. Норильска Красноярского края. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»)
**доступна для абонентов Билайн – пользователей тарифа «План б.» всех субъектов РФ, где есть сеть Билайн, за исключением Чукотского АО, а также г. Норильска Красноярского края.
***1 ТБ начисляется единоразово и добавляется к основному пакету ГБ. Акция проводится на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского Края.

 

Фото:  freepik.com

