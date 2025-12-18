Сотрудники ГУ МВД СО присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В областной столице, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, по уже сложившейся доброй традиции, помогли детям ощутить волшебство приближающегося новогоднего праздника.

В этом году полицейские подарили незабываемые впечатления ребятам из многодетной семьи: Артуру, Арсению и Арине, исполнив их заветные желания.

В парке имени Гагарина детей встретили Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели для ребят увлекательную викторину на знание Правил дорожного движения.

Дети с большим интересом общались с полицейскими-волшебниками, отвечали на вопросы и разгадывали загадки.

Сотрудники полиции подарили ребятам сладости и сертификат на посещение детского новогоднего представления, а также отметили, что мечты должны сбываться и в качестве главного подарка пригласили для детей сотрудников кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре.

Ребята с восторгом сообщили полицейским, что именно это желание они просили исполнить Деда Мороза: Артур давно хотел узнать побольше о лошадях и увидеть их вживую, а его брат, Арсений мечтает в будущем поступить на службу в полицию.

Юные участники акции смогли не только вдоволь налюбоваться лошадьми, но и узнали много нового о том, как за ними ухаживают, чем кормят и как тренируют для несения службы. Полицейские рассказали о характере каждого животного и объяснили, почему отбирают именно спокойных и выносливых коней.

Ребята с удовольствием наблюдали за лошадьми и под чутким руководством полицейских покормили их морковью и посидели на них верхом.

Особый восторг испытала самая младшая из детей – Арина.

Кроме того, сотрудники полиции подробно рассказали о деятельности различных подразделений полиции и об особенностях учебного процесса в вузах МВД России.

Благодаря полицейским, осуществившим мечты ребят, мероприятие стало для детей настоящим праздничным чудом.

Ребята не скрывали радости и признались, что этот предновогодний сюрприз они точно запомнят на всю жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО