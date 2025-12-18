Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах

В преддверии новогодних праздников в Яндекс Картах появились места с зимними активностями Самары. Жители города могут изучить информацию о катках, ёлочных базарах, ярмарках и других новогодних развлечениях. Найти их можно в персональных рекомендациях, в разделе «Зима», или в поисковой строке Карт — например, по запросу «каток».

В этом году в Картах появилось почти три тысячи новогодних ёлок. Их можно найти как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Главные из них, например, ёлка на Площади Куйбышева, отображаются в виде 3D-моделей. Они украшены к Новому году шарами и гирляндами, а венчают их традиционные звёзды. В ночном режиме в Картах гирлянды подсвечиваются. Всего в Самаре отмечено восемь ёлок. Кроме того, в сервисе появилась информация о ёлочных базарах, где жители города могут приобрести собственную ель. Всего в России их больше 3,5 тысяч, из них в Самаре отмечено 34 точки.

Топ городов-миллионников по количеству ёлок на 10 тыс. жителей:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Волгоград

4. Нижний Новгород

5. Пермь

6. Ростов-на-Дону

7. Красноярск

8. Уфа

9. Казань

10. Краснодар

11. Воронеж

12. Омск

13. Екатеринбург

14. Самара

15. Челябинск

16. Новосибирск



Кроме того, в Яндекс Картах можно найти места для досуга на новогодних праздниках. В сервис добавили более 11 тысяч катков, 27 из них отмечены в Самаре.