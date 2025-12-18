Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области

В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание в рамках этой программы уделяется участникам специальной военной операции. В 2025 году первые собственные квартиры получили 44 защитника Родины.

Реализация жилищной программы находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и осуществляется при поддержке Правительства региона.

Так, в ноябре и декабре в торжественной обстановке ключи от новых квартир вручены участникам СВО Владиславу Шустову (г. Тольятти), Александру Кондратьеву (Борский район) и Евгению Филиппову (г. Сызрань). В церемонии приняли участие представители министерства строительства Самарской области и администраций муниципальных образований.

«Появление собственного жилья — это важный жизненный рубеж. Он даёт человеку устойчивость и понимание, что дальше можно спокойно двигаться вперёд. Наша задача — обеспечить этот старт вовремя и качественно», — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Программа обеспечения жильем детей-сирот в регионе реализуется высокими темпами. За период 2024–2025 годов уже предоставлено 1 920 жилых помещений общей площадью 72 960 кв. м. Только в декабре 2025 года новое жилье получили 330 человек. До конца года планируется вручить ключи еще от 241 квартиры.

«Мы и дальше будем полностью ликвидировать очередь, которая накопилась за долгие десятилетия, потому что у нас много тех, кто в этой поддержке нуждается», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото – минстрой Самарской области