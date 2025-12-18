Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области

Я нашел ошибку
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области

164
Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области

В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание в рамках этой программы уделяется участникам специальной военной операции. В 2025 году первые собственные квартиры получили 44 защитника Родины.

Реализация жилищной программы находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и осуществляется при поддержке Правительства региона.

Так, в ноябре и декабре в торжественной обстановке ключи от новых квартир вручены участникам СВО Владиславу Шустову (г. Тольятти), Александру Кондратьеву (Борский район) и Евгению Филиппову (г. Сызрань). В церемонии приняли участие представители министерства строительства Самарской области и администраций муниципальных образований.

«Появление собственного жилья — это важный жизненный рубеж. Он даёт человеку устойчивость и понимание, что дальше можно спокойно двигаться вперёд. Наша задача — обеспечить этот старт вовремя и качественно», — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Программа обеспечения жильем детей-сирот в регионе реализуется высокими темпами. За период 2024–2025 годов уже предоставлено 1 920 жилых помещений общей площадью 72 960 кв. м. Только в декабре 2025 года новое жилье получили 330 человек. До конца года планируется вручить ключи еще от 241 квартиры.

«Мы и дальше будем полностью ликвидировать очередь, которая накопилась за долгие десятилетия, потому что у нас много тех, кто в этой поддержке нуждается», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото  – минстрой Самарской области

