В канун Дня энергетика в САТОБ  состоялось чествование сотрудников «Т Плюс»

Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
В канун Дня энергетика в САТОБ  состоялось чествование сотрудников «Т Плюс»

177
Высокими наградами были отмечены специалисты, от чьего труда зависит комфорт и уют в домах горожан.

В Самарском театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоялось чествование лучших энергетиков. В мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику, приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов и руководители энергетических предприятий региона.

Высокими наградами были отмечены специалисты, от чьего труда зависит комфорт и уют в домах горожан. Так, Почётной грамотой губернатора Самарской области был удостоен мастер Тольяттинских тепловых сетей Василий Дурнов. Свой трудовой путь на предприятии Василий Викторович начал в 1994 году. За это время под его руководством реализовано множество технических мероприятий, направленных на повышение надёжности теплоснабжения жителей Тольятти. В их числе автоматизация центральных тепловых пунктов Центрального и Комсомольского районов города, а также оборудования котельных № 4 и № 8.

Кроме того, благодарности губернатора Самарской области были вручены мастеру аварийно-восстановительной бригады Новокуйбышевских тепловых сетей Евгению Бушуеву, старшему мастеру по ремонту оборудования Безымянской отопительной котельной Сергею Кудрявцеву и аппаратчику химического цеха Сызранской ТЭЦ Елене Матвеевой.

«За тем комфортом, к которому мы привыкли, стоят люди. Сегодня свыше четырёх тысяч специалистов Самарского филиала ежедневно заботятся о том, чтобы в домах региона было тепло и шла горячая вода. День энергетика — особенный день, когда мы можем по-настоящему поблагодарить лучших из них. В этом году 386 работников всех наших предприятий будут отмечены заслуженными наградами — именно их труд создаёт уют в квартирах жителей региона», — отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

