«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  

Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  

179
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.

Самарская область демонстрирует уверенное опережение плановых показателей в рамках федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»), укрепляя свои позиции в числе флагманов проекта в стране. На федеральном уровне подвели предварительные итоги реализации федерального проекта, который самарский регион реализует с превышением показателей. 
В преддверии завершения 2025 года вице-премьер Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что свыше тысячи предприятий по всей стране присоединились к проекту в текущем году. География поддержки бизнеса через сеть региональных центров компетенций (РЦК) расширилась, охватив 62 региона, включая новые территории. Более 21 тысячи сотрудников прошли обучение инструментам повышения эффективности, что позволяет компаниям оптимизировать логистику, загрузку оборудования и сокращать простои.
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сообщил о системной работе по интеграции принципов производительности в отраслевую политику. В реальном секторе и социальной сфере созданы отраслевые центры компетенций, подготовлены и дорабатываются 16 отраслевых программ, призванных определить приоритеты, сформировать заказ на инструменты бережливого производства и скорректировать меры поддержки.
Ключевые достижения Самарской области в 2025 году:
1.  Превышение плана по вовлечению бизнеса: при плановом значении в 200 компаний, к проекту присоединились 216 организаций реального сектора экономики.
2.  Активное вовлечение социальной сферы: в проектах по увеличению охвата диспансерным наблюдением приняли участие 34 медицинских подразделения при изначальном плане в 16. Производительность труда на одну должность врача выросла на 116,13%.
3.  Лидерство в национальном рейтинге: по итогам оценки Министерства экономического развития РФ Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Превышение плановых показателей по вовлечению предприятий и социальной сферы, второе место в национальном рейтинге — это результат командной работы бизнеса, органов власти и региональных центров компетенций. Мы не просто выполняем задачи, а создаем основу для устойчивого экономического роста, внедряя бережливые технологии и оптимизируя процессы. Самарская область, как один из лидеров реализации, готова к выполнению новых задач», - говорит министр торговли и промышленности Самарской области Денис Гурков.
Вопросы реализации федерального проекта находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он поручил активнее привлекать к реализации практик бережливого производства предприятия социальной сферы.  «Повышение производительности труда — важный фактор развития не только предприятий, но и всей экономики региона. Практики бережливого производства внедряются не только на предприятия, но и в социальную сферу», - подчеркнул глава региона.
Ключевые цели федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — внедрение бережливых технологий на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. С 2025 года проект расширен на организации социальной сферы. 
Подробная информация для предприятий, заинтересованных в повышении операционной эффективности, доступна на официальных ресурсах производительность.рф и эффективность.рф

 

Фото: минпромторг Самарской области

Теги: Самара

Новости по теме
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
18 декабря 2025, 15:29
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка,... Общество
55
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
18 декабря 2025, 15:26
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и... Общество
89
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
18 декабря 2025, 15:15
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02». Транспорт
90
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
171
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
200
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
421
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1041
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
353
Весь список