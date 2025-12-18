«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  

Самарская область демонстрирует уверенное опережение плановых показателей в рамках федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»), укрепляя свои позиции в числе флагманов проекта в стране. На федеральном уровне подвели предварительные итоги реализации федерального проекта, который самарский регион реализует с превышением показателей.

В преддверии завершения 2025 года вице-премьер Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что свыше тысячи предприятий по всей стране присоединились к проекту в текущем году. География поддержки бизнеса через сеть региональных центров компетенций (РЦК) расширилась, охватив 62 региона, включая новые территории. Более 21 тысячи сотрудников прошли обучение инструментам повышения эффективности, что позволяет компаниям оптимизировать логистику, загрузку оборудования и сокращать простои.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сообщил о системной работе по интеграции принципов производительности в отраслевую политику. В реальном секторе и социальной сфере созданы отраслевые центры компетенций, подготовлены и дорабатываются 16 отраслевых программ, призванных определить приоритеты, сформировать заказ на инструменты бережливого производства и скорректировать меры поддержки.

Ключевые достижения Самарской области в 2025 году:

1. Превышение плана по вовлечению бизнеса: при плановом значении в 200 компаний, к проекту присоединились 216 организаций реального сектора экономики.

2. Активное вовлечение социальной сферы: в проектах по увеличению охвата диспансерным наблюдением приняли участие 34 медицинских подразделения при изначальном плане в 16. Производительность труда на одну должность врача выросла на 116,13%.

3. Лидерство в национальном рейтинге: по итогам оценки Министерства экономического развития РФ Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.

«Превышение плановых показателей по вовлечению предприятий и социальной сферы, второе место в национальном рейтинге — это результат командной работы бизнеса, органов власти и региональных центров компетенций. Мы не просто выполняем задачи, а создаем основу для устойчивого экономического роста, внедряя бережливые технологии и оптимизируя процессы. Самарская область, как один из лидеров реализации, готова к выполнению новых задач», - говорит министр торговли и промышленности Самарской области Денис Гурков.

Вопросы реализации федерального проекта находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он поручил активнее привлекать к реализации практик бережливого производства предприятия социальной сферы. «Повышение производительности труда — важный фактор развития не только предприятий, но и всей экономики региона. Практики бережливого производства внедряются не только на предприятия, но и в социальную сферу», - подчеркнул глава региона.

Ключевые цели федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — внедрение бережливых технологий на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. С 2025 года проект расширен на организации социальной сферы.

Подробная информация для предприятий, заинтересованных в повышении операционной эффективности, доступна на официальных ресурсах производительность.рф и эффективность.рф

Фото: минпромторг Самарской области