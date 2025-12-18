В регионе системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО

В Самарской области системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО. Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.

В ноябре и декабре ключи от новых квартир торжественно вручили участникам СВО из Тольятти, Борского района и Сызрани.

«Появление собственного жилья даёт человеку устойчивость и понимание, что дальше можно спокойно двигаться вперёд. Наша задача — обеспечить этот старт вовремя», — отметил врио министра строительства региона Александр Фомин.

Программа идёт высокими темпами:

За 2024–2025 гг. предоставлено уже 1 920 жилых помещений.

Только в декабре 330 человек получили новое жилье.

До конца года планируется вручить ключи ещё от 241 квартиры.

«Мы и дальше будем полностью ликвидировать очередь, которая накопилась за долгие десятилетия», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Реализация программы находится на личном контроле главы региона.

