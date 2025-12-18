Я нашел ошибку
Благодаря полицейским, осуществившим мечты ребят, мероприятие стало для детей настоящим праздничным чудом.
Сотрудники ГУ МВД СО присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.
В регионе системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО
C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами.
Билайн запустил «план б.» с нейросетями в MAX
Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.
Главврач поликлиники Кремля рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
Температура воздуха 19 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
19 декабря в регионе слабый гололед, до +2°С
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
В регионе системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО

72
Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.

В Самарской области системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО. Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.

В ноябре и декабре ключи от новых квартир торжественно вручили участникам СВО из Тольятти, Борского района и Сызрани.

«Появление собственного жилья даёт человеку устойчивость и понимание, что дальше можно спокойно двигаться вперёд. Наша задача — обеспечить этот старт вовремя», — отметил врио министра строительства региона Александр Фомин.

Программа идёт высокими темпами:
За 2024–2025 гг. предоставлено уже 1 920 жилых помещений.
Только в декабре 330 человек получили новое жилье.
До конца года планируется вручить ключи ещё от 241 квартиры.

«Мы и дальше будем полностью ликвидировать очередь, которая накопилась за долгие десятилетия», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Реализация программы находится на личном контроле главы региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

