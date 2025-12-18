20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»

20 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт новогодний бал-маскарад «Литературные герои». Встретиться друг с другом в танцевальном зале на паркете, приняв образы любимых книжных персонажей, самарцы смогут вместе с участниками клуба историко-бытового танца «Свита» и его руководительницей Алёной Садофьевой. (6+)



Бал-маскарад в преддверии новогодних праздников – давняя добрая традиция отдела искусств областной библиотеки. В этом году каждому гостю предлагается выбрать своего литературного героя и попробовать воссоздать его внешний облик. Шерлок Холмс в клетчатом костюме и с лупой? Алиса встране чудес в голубом платье и белом фартуке? Ассоль в алом платье? Гарри Поттер в мантии, очках и с палочкой? Или, может быть, Акакий Акакиевич Башмачкин в шинели и стёртых ботинках? Простор для фантазии практически не ограничен! А тех, кто придёт масках и подберёт для себя наиболее оригинальные и узнаваемые образы, будет ожидать приятный сюрприз.



Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Начинающим танцорам помогут освоить движения опытные участники клуба «Свита». Исполнению танцев будет предшествовать разбор движений. В перерывах гости бала смогут принять участие в конкурсах и играх, а также немного отдохнуть, насладившись живым исполнением. Украшением бала-маскарада станут музыкальные номера от участников Вокальной мастерской Юлии Марковой в исполнении Татьяны Стрельниковой, Джалиля Мифтахова и Анура Юлдубаева.



Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!

Фото: минкульт СО