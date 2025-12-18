19-летний водитель в Сызрани перевернул машину в кювет, есть пострадавшие

17 декабря на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало четырнадцать человек.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Сызрани. В 21:09 час. 19-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, двигался по улице Река Воложка со стороны переулка Достоевского в направлении переулка Волжский. В пути следования, возле дома №15 по переулку Кожевенный, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и его пассажир – 17-летний юноша самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где отказались от госпитализации, еще двое пассажиров – 18-летний молодой человек и 19-летний юноша после самостоятельного обращения в больницу госпитализированы.