В Самарской области 18 декабря в ДТП около Шенталы пострадали шестеро

В Самарской области 18 декабря произошло жесткое ДТП, в котором пострадали сразу шесть человек. На дороге Урал – Исаклы – Шентала столкнулись автомобили Kia Carnival и Datsun on-Do, сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». ДТП произошло в 09.45.

«Два человека госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу, четверо - в Шенталинскую центральную районную больницу», - прокомментировала пресс-служба учреждения.

На месте ДТП работали медики, полицейские, пожарные-спасатели ПСЧ №131.

В ходе аварийно-спасательных работ личным составом проведены следующие мероприятия: оценка обстановки, сбор информации, отключение аккумуляторной батареи и перекрытие газового оборудования автомобиля, освобождение проезжей части.

Фото ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»