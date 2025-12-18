Ученые Самарского политеха разработали устройство, упрощающее процесс бурения в горно-геологических условиях

Я нашел ошибку
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Ученые Самарского политеха разработали устройство, упрощающее процесс бурения в горно-геологических условиях

188
Ученые Самарского политеха разработали устройство, упрощающее процесс бурения в горно-геологических условиях

При освоении новых горных районов нефтедобыча сопряжена с разного рода технологическими проблемами. Например, возрастает риск межпластовых перетоков, проникновения в скважину агрессивных флюидов (жидкость или газ, химический состав которых вызывает коррозию или деградацию материалов скважинного оборудования или тампонажного камня) и преждевременного разрушения цементного кольца. Все это может привести к снижению герметичности обсадных колонн и, соответственно, безопасности эксплуатации нефтедобывающих объектов.

Чтобы избежать этих проблем, специалисты кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» – профессор Рагим Хасаев и ассистент Данила Камаев – разработали новую конструкцию разбуриваемого механического пакера. Это устройство упрощает бурение и цементирование скважин в непростых горно-геологических условиях, создавая герметичную «пробку», предотвращающую движение флюидов (например, нефти, газа или воды) между пластами.

– Пакер – это «пробка» внутри скважины, которая временно герметизирует затрубное пространство (между трубой и обсадной колонной), чтобы безопасно выполнять технологические операции: промывку, цементирование, гидроразрыв пласта и другие процедуры, – поясняет Данила Камаев. – «Разбуриваемый» означает, что после выполнения работ пакер можно просто удалить с помощью бурового инструмента, не поднимая всю колонну.

Пакеры уже давно используются в процессе бурения, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин. Политеховские ученые сделали его конструкцию более простой и при этом более надежной. В отличие от существующих моделей, политеховское изобретение устойчиво к разгерметизации скважины, быстро устанавливается без специального инструмента и позволяет промывать скважину благодаря раствору, который поступает по встроенному каналу между зонами выше и ниже пакера.

– Пакер опускается в скважину на бурильных трубах, активируется перепадом давления внутри колонны и герметизирует кольцевое пространство (пространство между стенкой скважины (стенкой горной выработки) и обсадной колонной (трубами, которые спускаются в скважину), – рассказывает Камаев. – Наше устройство идеально подходит для наклонно-направленных скважин (с углом отклонения до 30–85 градусов), зон с неустойчивыми породами или высокими пластовыми давлениями.

Основу пакера составляет полый ствол, на котором размещены раздвижные плашки и клинья, уплотнители, шаровой клапан,   стопорное кольцо на нижних плашках, подпружиненный обратный клапан.

На изобретение получен патент (№ 2847962).

Фото пресс-службы Самарского политеха.

