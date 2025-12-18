Ученые Самарского политеха разработали устройство, упрощающее процесс бурения в горно-геологических условиях

При освоении новых горных районов нефтедобыча сопряжена с разного рода технологическими проблемами. Например, возрастает риск межпластовых перетоков, проникновения в скважину агрессивных флюидов (жидкость или газ, химический состав которых вызывает коррозию или деградацию материалов скважинного оборудования или тампонажного камня) и преждевременного разрушения цементного кольца. Все это может привести к снижению герметичности обсадных колонн и, соответственно, безопасности эксплуатации нефтедобывающих объектов.

Чтобы избежать этих проблем, специалисты кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» – профессор Рагим Хасаев и ассистент Данила Камаев – разработали новую конструкцию разбуриваемого механического пакера. Это устройство упрощает бурение и цементирование скважин в непростых горно-геологических условиях, создавая герметичную «пробку», предотвращающую движение флюидов (например, нефти, газа или воды) между пластами.

– Пакер – это «пробка» внутри скважины, которая временно герметизирует затрубное пространство (между трубой и обсадной колонной), чтобы безопасно выполнять технологические операции: промывку, цементирование, гидроразрыв пласта и другие процедуры, – поясняет Данила Камаев. – «Разбуриваемый» означает, что после выполнения работ пакер можно просто удалить с помощью бурового инструмента, не поднимая всю колонну.

Пакеры уже давно используются в процессе бурения, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин. Политеховские ученые сделали его конструкцию более простой и при этом более надежной. В отличие от существующих моделей, политеховское изобретение устойчиво к разгерметизации скважины, быстро устанавливается без специального инструмента и позволяет промывать скважину благодаря раствору, который поступает по встроенному каналу между зонами выше и ниже пакера.

– Пакер опускается в скважину на бурильных трубах, активируется перепадом давления внутри колонны и герметизирует кольцевое пространство (пространство между стенкой скважины (стенкой горной выработки) и обсадной колонной (трубами, которые спускаются в скважину), – рассказывает Камаев. – Наше устройство идеально подходит для наклонно-направленных скважин (с углом отклонения до 30–85 градусов), зон с неустойчивыми породами или высокими пластовыми давлениями.

Основу пакера составляет полый ствол, на котором размещены раздвижные плашки и клинья, уплотнители, шаровой клапан, стопорное кольцо на нижних плашках, подпружиненный обратный клапан.

На изобретение получен патент (№ 2847962).

Фото пресс-службы Самарского политеха.