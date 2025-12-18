В Самаре усилен контроль за продажей пиротехники перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников в Самаре проводится мониторинг точек реализации пиротехнической продукции.

Во время мониторинга точек реализации пиротехнической продукции сотрудники правоохранительных органов совместно с главами районных администраций проверяют наличие и подлинность документов на продукцию, а также легальность деятельности самого продавца, соответствие условий хранения и реализации, в том числе отсутствие хранения пиротехники в местах, для этого не предназначенных – например, вблизи отопительных приборов или электрощитов. Во всех точках, в том числе там, где нарушений не выявлено, проводится профилактическая работа.

Если вы стали свидетелем незаконной торговли пиротехникой, сообщите об этом в дежурную часть Управления МВД России по городу Самаре по телефону 8 (846) 921‑76‑40 или через раздел «Приём обращений» на официальном сайте ведомства 63.мвд.рф.