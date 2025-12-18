В Самаре усилен контроль за продажей пиротехники перед Новым годом

Я нашел ошибку
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самаре усилен контроль за продажей пиротехники перед Новым годом

171
В Самаре усилен контроль за продажей пиротехники перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников в Самаре проводится мониторинг точек реализации пиротехнической продукции. 

 Во время мониторинга точек реализации пиротехнической продукции сотрудники правоохранительных органов совместно с главами районных администраций проверяют наличие и подлинность документов на продукцию, а также легальность деятельности самого продавца, соответствие условий хранения и реализации, в том числе отсутствие хранения пиротехники в местах, для этого не предназначенных – например, вблизи отопительных приборов или электрощитов. Во всех точках, в том числе там, где нарушений не выявлено, проводится профилактическая работа.

 Если вы стали свидетелем незаконной торговли пиротехникой, сообщите об этом в дежурную часть Управления МВД России по городу Самаре по телефону 8 (846) 921‑76‑40 или через раздел «Приём обращений» на официальном сайте ведомства 63.мвд.рф.

