Федерацию баскетбола Самарской области возглавил Игорь Бочкарев

В Самарской области сменилось руководство федерации баскетбола. Это вопрос обсуждали на его общем собрании, которое прошло в МТЛ «Арена». Предыдущий руководитель федерации Ольга Артешина, которая возглавляла ее около года, решила сложить полномочия. Общее собрание утвердило это решение.

«Единственным кандидатом на пост президента стал мастер спорта СССР, генеральный директор баскетбольного клуба «Самара» Игорь Бочкарев», - прокомментировала пресс-служба федерации.

Его кандидатуру поддержали на общем собрании. Игорь Бочкарев представил свою программу, отметил, что внимание также будут уделять развитию киберспортивным и адаптивным формам баскетбола.

На собрании утвердили и состав правления федерации баскетбола региона, его возглавил Михаил Шаров, пишет Самара-КП.