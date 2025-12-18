Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров участвует в "Елке желаний"

Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров принял участие в доброй акции. Он исполнит пожелание 10-летнего Руслана, который мечтает о детской железной дороге.

До 29 декабря в рабочие дни (пн-чт с 09:00 до 17:00, пт с 09:00 до 16:00) можно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации г.о. Самара (ул. Куйбышева, 44) и снять с елки одну или несколько открыток. Узнать подробную информацию об акции можно по телефонам 8 (846) 332-07-64, 332-24-49.