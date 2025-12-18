Автопарк Самарской горбольницы № 4 полностью обновлен

Автопарк Самарской городской клинической больницы № 4 был полностью обновлен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение получило шесть автомобилей LADA Granta и один микроавтобус «ГАЗ Соболь», сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

«Обновление автопарка позволяет нам оказывать медицинскую помощь более оперативно. Все машины в исправном состоянии, что важно для своевременных выездов к пациентам», - отметила главный врач больницы Наталья Виктор.

Новый транспорт будут использовать для оказания неотложной помощи на дому, перевозки пациентов в стационар, а также в социальном проекте «Автобус здоровья» для доставки маломобильных жителей на диспансеризацию. Теперь автопарк больницы насчитывает 12 единиц техники. Всего в этом году в медучреждения региона по нацпроекту передано 197 автомобилей, пишет Самара-КП.

Фото: Минздрав Самарской области