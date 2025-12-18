Губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с Послом Индии Винаем Кумаром

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром.

Во время недавнего государственного визита в Индию Президент Владимир Владимирович Путин сделал акцент на важности стратегического партнерства.

Самарская область давно взаимодействует с Индией. В частности это промышленные предприятия, которые совместно с партнерами реализуют важные проекты.

- Производители нашего региона заинтересованы в укреплении экспортно-импортных отношений, мы готовы представить компаниям из Индии наши инвестиционные возможности. Успешно работаем в сфере образования, туризма, культуры. Большой потенциал в научно-техническом секторе, в отрасли БАС.

На встрече подробно обсудили ключевые направления взаимодействия.

Самарская область высоко ценит дружественные отношения с Индией. Уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться, - написал глава региона в своем канале в MAX.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области