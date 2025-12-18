Тариф на капремонт в регионе останется ниже среднего по России

В 2026 году взнос на капремонт будет проиндексирован вслед за ростом цен на материалы и работы. При этом его средний размер в регионе останется на 12,6 % ниже среднероссийского. Решение прокомментировали представители управляющих компаний и МКД.

Для обеспечения планового и качественного ремонта многоквартирных домов в Самарской области с 1 января 2026 года будет скорректирован минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Индексация обусловлена объективным и значительным ростом стоимости строительных материалов, оборудования и услуг подрядных организаций.



Даже после корректировки среднее значение минимального размера взноса на капремонт в Самарской области составит 12,83 рубля за кв. метр, что на 12,6 % ниже среднего значения по России (14,68 руб./кв. м). Решение принято для того, чтобы региональный Фонд капремонта мог в полном объеме и в срок выполнять обязательства перед жителями, не допуская срыва программ ремонта и роста задолженностей перед подрядчиками.



- Капремонт – это инвестиция в безопасность и долговечность наших домов, - отмечает Анастасия Афанасьева, член правления Союза председателей МКД Самарской области. - Без адекватного финансирования фонд не сможет выполнять свои обязательства, а значит, ремонты будут срываться или выполняться не в полном объеме. Индексация, к сожалению, необходима, но важно, что наш регион даже после нее сохраняет один из самых низких тарифов в стране. В целом "предельники" не пересматривались с 2022 года, лишь отдельные позиции.



Также она подчеркнула, что впервые в Самарской области проводится комплексное техническое обследование МКД, включенных в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта. В 2025 году обследовано 500 МКД, на 2026-й запланировано – 600. Это позволяет точнее оценивать необходимые работы и их стоимость.



Своевременное и адекватное финансирование капремонта, по сути, инвестиция в сохранность имущества всех собственников. Это действенный механизм, который позволяет системно и планово обновлять дома, растягивая значительные расходы на длительный срок, считает генеральный директор УК Людмила Ильина. Практический опыт управляющей компании подтверждает эти слова.



- Это не просто траты, это вклад в сохранение стоимости недвижимости и комфорта жителей. У нашей компании в управлении находится 58 домов. В последние годы благодаря Фонду капитального ремонта мы смогли выполнить работы по ремонту инженерных конструкций в 18 домах, отремонтировать кровлю 7 домов, фасады 5 домов. Это наглядный результат системного подхода, который предотвращает множество проблем, - отмечает Людмила Ильина.

