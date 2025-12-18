Россияне стали чаще менять операторов связи из-за ограничений интернета

В октябре 2025 года Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров: российские абоненты воспользовались этой услугой 617 тысяч раз. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Ведомости".

Эксперты полагают, что это связано с нестабильной работой мобильного интернета при ограничениях из-за атак БПЛА.

С 1 сентября 2025 года операторы не могут отказывать в переносе номера по формальным признакам, таким как несовпадение персональных данных в карточках клиентов с данными паспорта. По словам Угнивенко, это сократило количество отказов в переносе номеров на 30%.

Начиная с 1 сентября 2026 года можно будет переносить номер и в другой регион, что до сих пор невозможно сделать.

