Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»

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В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в общем собрании членов Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности», совмещенном с заседанием Комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России.

Приветствуя участников встречи, глава региона отметил, что вопросы развития автомобилестроения и в целом машиностроения уже обсуждались на площадке Бюро «СоюзМашРоссии». Подходы, которые предлагаются предприятиями, в частности компанией «АВТОВАЗ», всегда вызывают поддержку среди руководства Минпромторга России и регионального Правительства. В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.

«Для Самарской области приоритетом является опережающее развитие отрасли. Те решения, которые сейчас принимаются в части поддержки большей локализации производства, компонентной базы по Российской Федерации, считаем абсолютно правильными, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Более того, мы с предприятиями также готовим пакет предложений, которые уже в ближайшее время направим в министерство промышленности и торговли РФ, а также в Бюро Союза машиностроителей. Уверены, эти предложения найдут поддержку».

Первый заместитель председателя ООО «СоюзМаш России», председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил положительные результаты работы экспертного совета и комитета. Ключевым вопросом заседания стало повышение конкурентоспособности автомобильной промышленности.

Владимир Гутенев рассказал о мерах поддержки отрасли, а также акцентировал внимание на мерах его защиты, в выработке которых непосредственное участие принимали представители комитета и экспертного совета.

По словам председателя комитета Госдумы РФ, Самарская область – лидер в создании передовых инженерных школ – третья, открытая на базе Тольяттинского государственного университета при поддержке АО «АВТОВАЗ», в числе прочих задач позволит решать кадровые вопросы.

В заключение Владимир Гутенев подчеркнул: «Фокус внимания врио губернатора на проблемах и производства, и города позволит и в Тольятти, и в целом Самарской области сделать значительный шаг вперед».

Фото: Дмитрий Бурлаков, Информационное агентство "СОВА"