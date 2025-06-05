Я нашел ошибку
Главные новости:
Издание предназначено для семейного чтения с детьми, адресовано школьным учителям и воспитателям дошкольных учреждений, экскурсоводам и всем любителям самарской истории.
Детская картинная галерея: презентация книги Александра Житкова  «Самара. Иллюстрированная история»
Студенты смогли коммерциализировать свою разработку.
Студенты Самарского политеха разработали приложение для продажи виртуальных предметов в компьютерных играх
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 6 июня в регионе сохранятся грозы и град
Помните: в летнее время надо быть предельно осторожными и следить за близкими и детьми.
Самарский врач рассказала, как сохранить здоровье ребёнка в период пика кишечных инфекций
В селе Зуевка проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики.
В Нефтегорском районе обновляются условия оказания медпомощи
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
Также лесные пожарные более 30 раз выезжали на тушение сопредельных территорий, чтобы не допустить перехода огня в лес.
Самарские лесники потушили 15 лесных пожаров этой весной
Полицейские установили несовершеннолетних правонарушителей, которые осуществляли незаконное вмешательство в деятельность объектов транспортной инфраструктуры.
Сотрудники транспортной полиции региона привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних детей
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-0.35
EUR 89.31
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов

5 июня 2025 15:21
110
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».

5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости». В течение первого дня форума на площадке технопарка «Жигулевская долина» встречались производители, заказчики беспилотных авиационных систем и образовательные организации с тем, чтобы обсудить подготовку профильных кадров и будущее рынка труда.  

Форум открыла пленарная сессия, посвященная ситуации на рынке труда в беспилотной сфере и промежуточным итогам федерального проекта «Кадры для БАС». В ней приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. 

Кадровый форум стал одним из форматов подготовки к международному форуму по развитию беспилотных систем, проведение которого было включено в перечень поручений, утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам совещания в январе 2025 года на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара».

Напомним, на этом совещании обсуждался комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС. «Центр в Тольятти, где мы сейчас находимся, планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире, что создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи. Это крайне важное человеческое, общественное измерение всех нацпроектов технологического лидерства. Конечно, будем этим серьезно заниматься», — подчеркнул тогда Владимир Путин. 

Василий Шпак отметил важность качественного образования и профессионального развития специалистов отрасли: «Рост числа компаний на рынке беспилотных авиационных систем неизбежно повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Если в прошлом году мы зафиксировали спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то уже сегодня эта цифра превысила отметку в 31 тысячу. Важно подчеркнуть, что помимо традиционных профессий, связанных с эксплуатацией БАС, отрасль формирует принципиально новые специальности — инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов. Эти компетенции будут востребованы и в смежных секторах экономики, включая робототехнику».

В 2024 году обучение беспилотным профессиям прошли 8167 человек, в этом году планируется обучить более 5000 граждан.

Как отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, кадровая составляющая заложена не только в федеральном проекте «Кадры для БАС», но и в проекте «Перспективные технологии для БАС». «Отрасль развивается крайне динамично. Чтобы создавать технологии, должны быть люди, способные это делать. От первичной профориентации и формирования первичных навыков сборки и управления беспилотными аппаратами — к кадрам, которые способны создавать уже комплексные многосредовые системы использования и применения беспилотных средств. Не только авиационных — мы теперь уже говорим о мультисредовых, космических, надводных, подводных, наземных. Это очень сложная комплексная задача, поэтому идем всеми фронтами: система раннего вовлечения, система профориентации, система среднего профессионального образования, система высшего образования», — сказал он.  

«От имени губернатора Самарской области я хотел бы поблагодарить Минобрнауки России, Минпромторг России, Университет 2035 и деловое издание «Ведомости» за то, что Кадровый форум проходит именно в Самарской области, — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — В нашем регионе успешно развиваются базовые отрасли. Вместе с тем, ключевым вектором роста промышленности на ближайшие годы мы определили беспилотные авиационные системы, как двигатель развития многих смежных отраслей. И уже начали корректировать инвестиционную политику: ведем переговоры с компаниями, «заточенными» под отрасль БАС. Это новые материалы, химия, микроэлектроника, проекты в сфере искусственного интеллекта».

Участники форума обсудили лучшие практики подготовки кадров для БАС, образовательные программы и ключевые механизмы сотрудничества между образовательными организациями и заказчиками, сценарии применения беспилотных авиационных систем и форматы подготовки специалистов для их внедрения. Эксперты выяснили, как цифровой реестр кадров БАС, который сейчас разрабатывается в «Университете 2035», может помочь развить кадровый потенциал отрасли, как создать региональные центры подготовки кадров для БАС и какие проблемы отрасли они помогут решить в Самарской области и других регионах. 

«Для развития отрасли БАС и своевременной подготовки кадров важен всесторонний диалог, который нам удалось организовать здесь, на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025 в Тольятти, – отметил директор центра компетенций по БАС АНО «Университет 2035» Алексей Степанов. – Здесь собрались все те, кто влияет на рынок БАС. Поэтому в ходе форума мы рассчитываем сформировать механизмы, которые ускорят подготовку кадров и существенно повысят ее качество. Это необходимо в том числе с учетом новых технологических вызовов – киберустойчивость беспилотников для безопасных полетов, внедрение ИИ и других».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.
04 июня 2025, 21:52
Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании. Общество
613
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025, 14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. Экономика
4039
19 июля 2024, 19:30
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176... Политика
3088
В центре внимания
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
5 июня 2025  15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
104
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.
5 июня 2025  14:48
Вячеслав Федорищев рассказал о принципах работы с обращениями граждан
115
В Самаре изменили расписание одного трамвая
5 июня 2025  13:14
В Самаре изменили расписание одного трамвая
149
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
5 июня 2025  10:16
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
179
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
4 июня 2025  22:18
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
328
Весь список