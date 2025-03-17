Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области

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Самарскую область с рабочим визитом посетила большая делегация Республики Мордовия. В нее вошли представители правительства и республиканского бизнес-сообщества.

В течение нескольких дней гости региона изучали практики Самарской области в самых разных направлениях, среди которых промышленность, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, институты развития, образование, медицина и фармакология и др.

На встрече губернатора Вячеслава Федорищева с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Главы субъектов совместно посетили АВТОВАЗ и завод беспилотных авиационных систем. «Уверен, найдем возможности для бизнеса Республики Мордовия присоединиться к большому движению по разработке и производству беспилотных систем. Очень большой пласт связан с образованием и наукой, и будем рады, если эти возможности Самарской области будут использованы также представителями Республики», — сказал Вячеслав Федорищев.

Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. «Это очень хороший инструмент, потому что нужно развивать рынки и совместное присутствие», — подчеркнул Артем Здунов.

Представители делегации смогли лично познакомиться с работой флагманской инвестплощадки региона. На встрече с руководством ОЭЗ стороны обсудили перспективные совместные проекты. Об успешных практиках привлечения инвесторов в регион шла речь и на встрече в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области.

«Мы рады делиться с коллегами опытом и успешными инструментами работы с бизнесом, привлечения инвесторов и применения всех существующих в стране преференциальных налоговых режимов. Мы также обсудили с представителями делегации возможность совместной работы в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, новых секторов экономики. О сотрудничестве договорились и представители бизнес-сообщества обеих сторон. Впереди много совместной работы», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Члены делегации посетили ряд промышленных и сельхозпредприятий. Одной из точек рабочего визита стало АО «Нива», где делегаты изучили систему содержания и селекции крупного рогатого скота. Также обсудили вопросы субсидирования и привлечения молодых специалистов.

На площадке «Пегас-Агро» руководство предприятия предварительно договорились о сотрудничестве с «Саранским заводом рукавов высокого давления», что позволит обеспечить надежные поставки необходимого оборудования.

С руководством «Самарского булочно-кондитерского комбината» делегаты обсудили перспективы взаимодействия в сфере хлебопечения. На производстве соков «Нектар» стороны говорили о поставках посадочного материала для садоводческих предприятий.

«Визит в Самарскую область стал плодотворным и вдохновляющим. Мы вернулись домой с новыми идеями и планами по развитию сельского хозяйства в нашей республике. Хочется выразить благодарность Самарской области за организацию поездки и тот опыт, который мы приобрели», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Антон Илюшкин.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области