Я нашел ошибку
Главные новости:
Заполните черновик заявления в 1 класс на Госуслугах сейчас, и в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».
Министерство образования Самарской области: 1 апреля стартует прием заявлений в 1 класс на Госуслугах
На территории площадок будут размещены ангары для хранения и обслуживания беспилотных воздушных судов, здания для размещения внешних пилотов и персонала, системы электрической зарядки и ГСМ, а также перроны и рулежные дорожки.
Минтранс СО: Сергей Карпов проверил ход работ по строительству посадочной площадки для беспилотных воздушных судов
Солдатский конверт сегодня, это платформа развития и популяризации артистов, работающих с патриотической песней и авторскими композициями.
Жителей губернии приглашают принять участие в конкурсе патриотический песни «Солдатский конверт» и других проектах
С 10 марта по 21 марта 2025 года.
В губернии работает горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
Участники сессии вносили идеи и обсуждали важные для туристической отрасли темы.
В Самаре состоялась стратегическая сессия по развитию сферы туризма и креативных индустрий
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
В Госдуме одобрили повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
В Госдуме одобрили повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 марта самарский зоопарк приглашает на День лягушки
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»
Х губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области

17 марта 2025 14:09
139
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.

Самарскую область с рабочим визитом посетила большая делегация Республики Мордовия. В нее вошли представители правительства и республиканского бизнес-сообщества.

В течение нескольких дней гости региона изучали практики Самарской области в самых разных направлениях, среди которых промышленность, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, институты развития, образование, медицина и фармакология и др.

На встрече губернатора Вячеслава Федорищева с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Главы субъектов совместно посетили АВТОВАЗ и завод беспилотных авиационных систем. «Уверен, найдем возможности для бизнеса Республики Мордовия присоединиться к большому движению по разработке и производству беспилотных систем. Очень большой пласт связан с образованием и наукой, и будем рады, если эти возможности Самарской области будут использованы также представителями Республики», — сказал Вячеслав Федорищев.

Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. «Это очень хороший инструмент, потому что нужно развивать рынки и совместное присутствие», — подчеркнул Артем Здунов.

Представители делегации смогли лично познакомиться с работой флагманской инвестплощадки региона. На встрече с руководством ОЭЗ стороны обсудили перспективные совместные проекты. Об успешных практиках привлечения инвесторов в регион шла речь и на встрече в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области.

«Мы рады делиться с коллегами опытом и успешными инструментами работы с бизнесом, привлечения инвесторов и применения всех существующих в стране преференциальных налоговых режимов. Мы также обсудили с представителями делегации возможность совместной работы в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, новых секторов экономики. О сотрудничестве договорились и представители бизнес-сообщества обеих сторон. Впереди много совместной работы», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Члены делегации посетили ряд промышленных и сельхозпредприятий. Одной из точек рабочего визита стало АО «Нива», где делегаты изучили систему содержания и селекции крупного рогатого скота. Также обсудили вопросы субсидирования и привлечения молодых специалистов.

На площадке «Пегас-Агро» руководство предприятия предварительно договорились о сотрудничестве с «Саранским заводом рукавов высокого давления», что позволит обеспечить надежные поставки необходимого оборудования.

С руководством «Самарского булочно-кондитерского комбината» делегаты обсудили перспективы взаимодействия в сфере хлебопечения. На производстве соков «Нектар» стороны говорили о поставках посадочного материала для садоводческих предприятий.

«Визит в Самарскую область стал плодотворным и вдохновляющим. Мы вернулись домой с новыми идеями и планами по развитию сельского хозяйства в нашей республике. Хочется выразить благодарность Самарской области за организацию поездки и тот опыт, который мы приобрели», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Антон Илюшкин.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025, 15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием... Благоустройство
693
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025, 16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в... Политика
716
19 июля 2024, 19:30
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176... Политика
3010
В центре внимания
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025  14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
136
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой «Zа Победу!»
17 марта 2025  12:59
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой «Zа Победу!»
177
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
17 марта 2025  10:14
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
252
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
16 марта 2025  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
552
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
695
Весь список