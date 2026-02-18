Министр градостроительной политики Самарской области рассказал, как решить проблему пробок в городе

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев рассказал, как решить проблему пробок в городе. По его словам, простое расширение дорог и строительство развязок — это борьба с симптомами, а не с причиной.

Он отметил, что чаще всего звучат предложения расширять дороги, строить новые развязки и увеличивать количество парковок. Однако, как показывают данные транспортной аналитики, такой подход дает лишь временный эффект.

– Новая дорога нередко просто притягивает новые машины. Через год — те же пробки, только асфальта больше, — сказал Андрей Грачев.

По его мнению, бороться нужно не с симптомами, а с причиной, которая в большинстве крупных городов одна — перекос в пользу личного автомобиля.

Решением может стать не расширение магистралей, а развитие общественного транспорта. Он должен быть быстрым, удобным и предсказуемым, чтобы горожане выбирали его осознанно, а не от безысходности. Только опираясь на качественную аналитику транспортных потоков, можно выстроить эффективную систему, а не бесконечно расширять дороги, пишет Самарская газета.