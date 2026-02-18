В Госдуме предложили экономические бонусы для водителей с автокреслами

В Госдуме предложили ввести стандарт «семейного приоритета и справедливой стоимости» для такси, предусматривающий экономические стимулы для водителей с детскими креслами. Как сообщили 18 февраля, инициатором выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия»).

«Предлагается внедрение стандарта «семейного приоритета и справедливой стоимости» в деятельности служб заказа легкового такси. Данный стандарт должен предусматривать обязательные экономические стимулы для расширения числа оснащенных транспортных средств», — приводит слова Лантратовой ТАСС.

По ее мнению, действующие правила перевозки несовершеннолетних, требующие использования специальных удерживающих устройств, увеличивают стоимость поездок и снижают доступность такси для семей.

В публикации отметили, что депутат предложила, чтобы среди стимулов были снижение комиссии агрегатора для водителей со статусом «детское оснащение», бонусы за выход на линию с удерживающими устройствами в часы повышенного спроса и частичная компенсация расходов на покупку автокресел при выполнении установленного объема детских перевозок, пишут "Известия".