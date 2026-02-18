Я нашел ошибку
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
«Единая Россия» обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильё в общежитиях

189
Законопроект «Единой России» поможет с получением мест в общежитиях вузов студенческим семьям. Инициатива обязывает учебные заведения предоставлять отдельные комнаты из существующего жилого фонда молодым семьям, отметила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

«Единая Россия», действуя в векторе, обозначенном Президентом, уже приняла несколько ключевых решений по поддержке студенческих семей, подчеркнула парламентарий.

«Уже на 13% больше вузов, чем в прошлом году, предоставляют места в общежитиях для семейных студентов, и в три с половиной раза выросло число высших учебных заведений, где созданы условия для присмотра и ухода за маленькими детьми», — сказала она.

Анна Кузнецова напомнила, что именно по инициативе партии в федеральном законодательстве впервые было дано определение студенческой семьи, и в регионах начали настраиваться для таких семей меры поддержки.

«Мы выработали золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы, и теперь мы делаем следующий шаг», — подчеркнула депутат.

Председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев добавил, что новый закон – конкретная и важная мера поддержки.

«В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям.  Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали», —  отметил он.

По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи.  Уже работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребёнка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.

«Это системная работа нашей партии с правительством по решению демографической задачи. Мы вместе создаём условия для молодых семей, и эта работа продолжится», —  заключил Артём Метелев.

Новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.

Теги: Единая Россия

В рамках рабочего визита в Исаклинский район депутаты Самарской Губдумы посетили ключевые социальные объекты муниципалитета.
16 февраля 2026, 14:18
В рамках рабочего визита в Исаклинский район депутаты Самарской Губдумы посетили ключевые социальные объекты муниципалитета. Политика
480
16 февраля 2026, 13:41
В Самарской области ищут тех, кто воспитывает чемпионов: проект «Выбор сильных» запускает конкурс «Лучший тренер»
Организаторы решили отойти от формального подхода. Помимо традиционной справки о достижениях учеников (заверенной профильной федерацией), участникам... Общество
440
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
13 февраля 2026, 19:38
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП. Политика
828
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
929
