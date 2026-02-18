Глава ФАС сообщил, что тарифы ЖКХ с 1 января не меняли

Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

С 1 января 2026 года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. Шаскольский отметил, что никаких других изменений тарифов с 1 января нет. "При поступлении иной информации" будут проведены необходимые проверки в регионах, а также "приняты меры реагирования".

Он указал, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребленной электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.

"Действуют механизмы защиты граждан", - добавил Шаскольский. Действует система адресных субсидий в случае, если расходы на оплату ЖКУ превысили максимально допустимую долю в совокупном доходе россиян. На федеральном уровне порог установлен на уровне 22%. Регионы могут устанавливать его ниже. Для домов с электроотоплением предусмотрены меры поддержки. На них распространяется повышенный диапазон потребления электроэнергии. Для применения таких диапазонов в расчетах необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию, предоставив документы, которые подтверждают отсутствие газоснабжения, а также использование электроэнергии для электроотопления.

Он отметил, что продолжается перевод работы по установлению тарифов в цифровой вид.

Глава ФАС заключил, что на платформе "Гостех" уже работает федеральная государственная информационная система "Тариф". В пилотном режиме она применяется в ряде регионов, далее будет масштабирована на всю страну. Это позволит отказаться от бумажного документооборота, а также упростить взаимодействие и сделать еще более прозрачной работу региональных органов регулирования, федеральных органов и десятков тысяч регулируемых организаций по всей России, пишет ТАСС.