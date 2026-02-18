Глава ФАС сообщил, что тарифы ЖКХ с 1 января не меняли

Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
168
Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

С 1 января 2026 года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. Шаскольский отметил, что никаких других изменений тарифов с 1 января нет. "При поступлении иной информации" будут проведены необходимые проверки в регионах, а также "приняты меры реагирования".

Он указал, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребленной электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.

"Действуют механизмы защиты граждан", - добавил Шаскольский. Действует система адресных субсидий в случае, если расходы на оплату ЖКУ превысили максимально допустимую долю в совокупном доходе россиян. На федеральном уровне порог установлен на уровне 22%. Регионы могут устанавливать его ниже. Для домов с электроотоплением предусмотрены меры поддержки. На них распространяется повышенный диапазон потребления электроэнергии. Для применения таких диапазонов в расчетах необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию, предоставив документы, которые подтверждают отсутствие газоснабжения, а также использование электроэнергии для электроотопления.

Он отметил, что продолжается перевод работы по установлению тарифов в цифровой вид.

Глава ФАС заключил, что на платформе "Гостех" уже работает федеральная государственная информационная система "Тариф". В пилотном режиме она применяется в ряде регионов, далее будет масштабирована на всю страну. Это позволит отказаться от бумажного документооборота, а также упростить взаимодействие и сделать еще более прозрачной работу региональных органов регулирования, федеральных органов и десятков тысяч регулируемых организаций по всей России, пишет ТАСС.

