В Самарской области стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних

17 февраля в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов «Спасибо за отказ!» и просветительский проект для родителей и учителей «Важно не начать!». Социальная программа реализуется во многих регионах нашей страны. В Самарской области она будет организована Общественным Советом по проблеме подросткового курения при поддержке Правительства региона.

Силами волонтеров будут распространяться информационные материалы - стикеры, памятки, плакаты, содержащие призыв не продавать никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним, информацию об ответственности за нарушение закона, а также телефон «горячей линии», где примут обращения о нарушениях. Сообщить о фактах продажи подросткам сигарет и вейпов можно по телефону 8(800)234-29-26, а также на сайте «спасибозаотказ.рф» и в Телеграм-боте «Родительский патруль».

На первом этапе кампании в Самаре уже охвачено около 100 магазинов.

- За несколько часов, которые продолжается акция, отказов со стороны представителей торговли нет, - рассказал Владимир Усов, врио министра молодежной политики Самарской области.

- Федеральная кампания по предотвращению продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции «Спасибо за отказ!» реализуется в 30 регионах страны, - отметила руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская, - Она включает в себя распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи, размещение наружной социальной рекламы, а также усиление мер общественного контроля.

Просветительский проект «Важно не начать!» предусматривает проведение в школах региона цикла интерактивных профилактических занятий для 6–11 классов, продвижение современного обучающего контента для педагогов и родителей, а также кампанию социальной рекламы, мотивирующую родителей формировать у детей негативное отношение к курению и вейпингу. Для педагогов будут организованы обучающие семинары, для родительской аудитории - тематический областной вебинар.

Фотографии Юлии Рубцовой