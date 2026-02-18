В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества

22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоится хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.



Мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.



Расписание турнира:



I часть

10:40 - открытие

11:00 - детский турнир по хоккею среди спортивных команд 2016-2017 г.р.

11:00 - турнир по следж-хоккею

13:15 - церемония награждения



II часть

13:45 - открытие

14:00 - детский турнир по хоккею среди спортивных команд 2014-2015 г.р.

18:00 - церемония награждения участников



Вход для зрителей свободный при наличии мест.



Мероприятие организовано ГАУ СО «Самара Арена» при поддержке Правительства Самарской области.





Фото: минспорта СО