Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.74
0.12
EUR 90.87
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России

82
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.

25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.

Главная тема мероприятия — «Биоэкономика для человека».
Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ. В рамках деловой программы запланировано более 30 сессий и панельных дискуссий с участием свыше 100 экспертов, включая представителей научного сообщества, бизнеса, органов власти. Центральным событием станет пленарное заседание.

«В этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства – «Биоэкономика». Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки. Именно биоэкономика будет главной темой Форума будущих технологий. На площадке представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров добавил, что ФБТ стал эффективной площадкой для диалога между наукой, бизнесом и государством.

«У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства. Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления, которые будут представлены в том числе на выставке, где и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты», – подчеркнул Денис Мантуров.

В соответствии с целями нацпроекта, к 2030 году планируется довести долю отечественной биотехнологической продукции на внутреннем рынке до 55%, а объемы производства — увеличить на 96%.
Деловая программа Форума структурирована в четыре тематических блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие», «Экосистема: стратегия общества». На треке «Технологии: биоэволюция» особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта в фармацевтике, медицине и АПК, развитию аддитивных биотехнологий, биофармацевтики будущего, синтетической биологии, а также использованию ядерных технологий в различных секторах биоэкономики.
Форум будущих технологий – 2026 станет не только демонстрацией передовых российских и зарубежных разработок, но и пространством для выработки конкретных решений, направленных на реализацию национальных целей в области технологического суверенитета и устойчивого развития. Онлайн-трансляция будет доступна для всех желающих по ссылке: https://future-forum.tech/ 

 

Фото: Фонд Росконгресс

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
929
Весь список