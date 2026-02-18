Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России

25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.

Главная тема мероприятия — «Биоэкономика для человека».

Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ. В рамках деловой программы запланировано более 30 сессий и панельных дискуссий с участием свыше 100 экспертов, включая представителей научного сообщества, бизнеса, органов власти. Центральным событием станет пленарное заседание.

«В этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства – «Биоэкономика». Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки. Именно биоэкономика будет главной темой Форума будущих технологий. На площадке представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров добавил, что ФБТ стал эффективной площадкой для диалога между наукой, бизнесом и государством.

«У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства. Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления, которые будут представлены в том числе на выставке, где и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты», – подчеркнул Денис Мантуров.

В соответствии с целями нацпроекта, к 2030 году планируется довести долю отечественной биотехнологической продукции на внутреннем рынке до 55%, а объемы производства — увеличить на 96%.

Деловая программа Форума структурирована в четыре тематических блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие», «Экосистема: стратегия общества». На треке «Технологии: биоэволюция» особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта в фармацевтике, медицине и АПК, развитию аддитивных биотехнологий, биофармацевтики будущего, синтетической биологии, а также использованию ядерных технологий в различных секторах биоэкономики.

Форум будущих технологий – 2026 станет не только демонстрацией передовых российских и зарубежных разработок, но и пространством для выработки конкретных решений, направленных на реализацию национальных целей в области технологического суверенитета и устойчивого развития. Онлайн-трансляция будет доступна для всех желающих по ссылке: https://future-forum.tech/

Фото: Фонд Росконгресс