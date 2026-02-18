Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре в КРЦ «Звезда»

Зимний Грушинский фестиваль — традиционный праздник авторской песни состоится 28 февраля 2026 в Самаре в КРЦ «Звезда». (6+)

На сцену Зимнего Грушинского выйдут: Виктор Третьяков, Павел Пиковский, Роман Ланкин, Грушинское трио, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, Галина Хомчик, Николай Гринько и другие яркие представители жанра авторской песни.

Уникальная тёплая атмосфера Грушинского фестиваля — как у костра, любимые песни любимых бардов согреют нас этим зимним вечером.

В рамках фестиваля состоятся 2 больших и разных гала-концерта, в каждом из которых принимают участие все гости фестиваля, программы двух концертов (часть 1 и часть 2) разные.

16:00 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 1;

19:30 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 2.

Билеты без комиссии на сайте grushinfestival.ru

Фото: организаторы фестиваля