Самарская молодёжь может стать частью главного международного события 2026 года

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдёт Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Событие соберёт 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира. Молодёжь Самарской области может подать заявку уже сейчас: регистрация открыта до 30 апреля — https://wyffest.com/events/mfm2026?utm_source=regions&utm_medium=samara+oblast. (16+)

В Самаре о возможностях фестиваля молодым людям рассказали на встрече с участием представителей Международного клуба дружбы Самарской области. Мероприятие стало стартовой площадкой для подготовки региональной делегации и укрепления международного молодёжного диалога. Участники встречи узнали подробности о Фестивале 2026 года и услышали истории ребят, которые участвовали во Всемирном фестивале молодёжи в 2024 году.

«Я студент из Китая, уже несколько лет изучаю аэрокосмическую инженерию в России. Узнав о Всемирном фестивале молодёжи 2024, я захотел представить там китайских студентов из Самары и поделиться нашей историей: как мы адаптируемся, как учимся и как строим «мосты дружбы» между двумя странами. Из своего опыта могу сказать, что на Фестиваль 2026 года нужно поехать по двум главным причинам: во-первых — это уникальная среда, где вы встретите людей из десятков стран за один день; во-вторых, лучше познаете самих себя, когда расскажете другим о культуре и национальных особенностях своей страны» — рассказал Май Сяожуй, студент Самарского университета им. академика С. П. Королёва, активист Международного клуба дружбы Самарской области.

В Год единства народов России Международный фестиваль молодёжи — объединяющая площадка, где молодые люди нашей страны смогут продемонстрировать миру богатство и уникальность российской культуры. В рамках экскурсионной программы молодёжь из разных стран познакомится с историческим, природным и культурным наследием России и Екатеринбурга. Участие молодёжи Самарской области — шанс заявить о родном регионе, пригласить новых друзей в гости и выступить в роли амбассадоров губернии.

«Я твёрдо верю, что среди нашей молодёжи уже растут большие таланты — те, кто в будущем сможет встать в один ряд с Сергеем Есениным, Фаиной Раневской, Александром Карелиным и другими выдающимися людьми нашей Родины. Ведь Россия — это земля возможностей для настоящего и будущего всего мира! Поэтому мы приглашаем ребят следовать за мечтой — вместе с Россией — и принять участие в МФМ-2026» — поделился Иван Кистанов, руководитель Международного клуба дружбы Самарской области.

Стать частью Международного фестиваля молодёжи можно не только в роли участника: на платформе «Добро.рф» проходит набор кандидатов в волонтёрскую программу. Волонтёры будут помогать в проведении Фестиваля, работать в 17 функциональных направлениях, сопровождать иностранные делегации в рамках региональный программы после окончания события. Подать заявку можно до 31 марта: https://dobro.ru/event/11434992.

Чтобы узнать подробности о Международном фестивале молодёжи 2026, задать интересующие вопросы и получить помощь в регистрации, можно обратиться к Международному клубу дружбы Самарской области. Написать или связаться с руководителем через сообщество во ВКонтакте: https://vk.com/mkd_samara.

Фото: Молодёжь Самарской области