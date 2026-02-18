Самарская молодёжь может стать частью главного международного события 2026 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Самарская молодёжь может стать частью главного международного события 2026 года

236
С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдёт Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдёт Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Событие соберёт 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира. Молодёжь Самарской области может подать заявку уже сейчас: регистрация открыта до 30 апреля — https://wyffest.com/events/mfm2026?utm_source=regions&utm_medium=samara+oblast. (16+)
В Самаре о возможностях фестиваля молодым людям рассказали на встрече с участием представителей Международного клуба дружбы Самарской области. Мероприятие стало стартовой площадкой для подготовки региональной делегации и укрепления международного молодёжного диалога. Участники встречи узнали подробности о Фестивале 2026 года и услышали истории ребят, которые участвовали во Всемирном фестивале молодёжи в 2024 году.
«Я студент из Китая, уже несколько лет изучаю аэрокосмическую инженерию в России. Узнав о Всемирном фестивале молодёжи 2024, я захотел представить там китайских студентов из Самары и поделиться нашей историей: как мы адаптируемся, как учимся и как строим «мосты дружбы» между двумя странами. Из своего опыта могу сказать, что на Фестиваль 2026 года нужно поехать по двум главным причинам: во-первых — это уникальная среда, где вы встретите людей из десятков стран за один день; во-вторых, лучше познаете самих себя, когда расскажете другим о культуре и национальных особенностях своей страны» — рассказал Май Сяожуй, студент Самарского университета им. академика С. П. Королёва, активист Международного клуба дружбы Самарской области.
В Год единства народов России Международный фестиваль молодёжи — объединяющая площадка, где молодые люди нашей страны смогут продемонстрировать миру богатство и уникальность российской культуры. В рамках экскурсионной программы молодёжь из разных стран познакомится с историческим, природным и культурным наследием России и Екатеринбурга. Участие молодёжи Самарской области — шанс заявить о родном регионе, пригласить новых друзей в гости и выступить в роли амбассадоров губернии.
«Я твёрдо верю, что среди нашей молодёжи уже растут большие таланты — те, кто в будущем сможет встать в один ряд с Сергеем Есениным, Фаиной Раневской, Александром Карелиным и другими выдающимися людьми нашей Родины. Ведь Россия — это земля возможностей для настоящего и будущего всего мира! Поэтому мы приглашаем ребят следовать за мечтой — вместе с Россией — и принять участие в МФМ-2026» — поделился Иван Кистанов, руководитель Международного клуба дружбы Самарской области.
Стать частью Международного фестиваля молодёжи можно не только в роли участника: на платформе «Добро.рф» проходит набор кандидатов в волонтёрскую программу. Волонтёры будут помогать в проведении Фестиваля, работать в 17 функциональных направлениях, сопровождать иностранные делегации в рамках региональный программы после окончания события. Подать заявку можно до 31 марта: https://dobro.ru/event/11434992.

Чтобы узнать подробности о Международном фестивале молодёжи 2026, задать интересующие вопросы и получить помощь в регистрации, можно обратиться к Международному клубу дружбы Самарской области. Написать или связаться с руководителем через сообщество во ВКонтакте: https://vk.com/mkd_samara.

 

Фото: Молодёжь Самарской области

