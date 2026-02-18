Я нашел ошибку
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 

87
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.

Современные условия созданы в офисе врача общей практики благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь в нем получают более 1700 человек нескольких населенных пунктов. 

«В ходе капитального ремонта выполнена полная внутренняя отделка помещений: обновлена плитка, произведена покраска стен и потолков. Мы заменили электропроводку, системы водоснабжения и отопления», — рассказал главный врач районной больницы Николай Юрицин. 

Для комфорта пациентов и персонала в кабинетах установлены кондиционеры, а также новые навигационные таблички и вывески в едином стиле «Служба здоровья».

«Людям, безусловно, приятнее идти в новое, красивое подразделение. В обновленных условиях комфортнее проходят профилактические мероприятия и диспансеризация —жители с гораздо большим удовольствием заботятся здесь о своем здоровье. И, что немаловажно, повышается удовлетворенность самих медицинских работников. Работать в современном, светлом офисе врача общей практики значительно приятнее», - подчеркнул главврач. 

Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

