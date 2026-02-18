В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 

Современные условия созданы в офисе врача общей практики благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь в нем получают более 1700 человек нескольких населенных пунктов.

«В ходе капитального ремонта выполнена полная внутренняя отделка помещений: обновлена плитка, произведена покраска стен и потолков. Мы заменили электропроводку, системы водоснабжения и отопления», — рассказал главный врач районной больницы Николай Юрицин.

Для комфорта пациентов и персонала в кабинетах установлены кондиционеры, а также новые навигационные таблички и вывески в едином стиле «Служба здоровья».

«Людям, безусловно, приятнее идти в новое, красивое подразделение. В обновленных условиях комфортнее проходят профилактические мероприятия и диспансеризация —жители с гораздо большим удовольствием заботятся здесь о своем здоровье. И, что немаловажно, повышается удовлетворенность самих медицинских работников. Работать в современном, светлом офисе врача общей практики значительно приятнее», - подчеркнул главврач.

Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики — в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО